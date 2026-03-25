PSPV y Compromís piden explicaciones a Llorca por el traslado de su pareja a la Diputación de Valencia: “La administración no es un cortijo”

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acompañado de su pareja, Vanesa Soler, en la toma posesión de su cargo ante el pleno de Les Corts valencianas el pasado mes de diciembre.

El PP dice que la comisión de servicio es una “práctica habitual” y Vox lo ve “ético y moral”. La Diputación niega que sea un traje a medida para la funcionaria y el `president’ denuncia una campaña contra él

El PSPV y Compromís —partidos en la oposición en el Parlamento valenciano y en la Diputación de Valencia— han exigido este miércoles explicaciones al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, por el traslado de su pareja en comisión de servicios a una secretaría de dirección de la corporación, radicada a solo unos metros de la sede del Gobierno valenciano, desde al Ayuntamiento de Finestrat y le han acusado de utilizar la administración como si fuera un “cortijo”. El PP ha defendido que esta es una “práctica habitual” en la función pública, algo en lo que coincide Vox, que además lo ve “absolutamente ético y legal”, por lo que no sabe “dónde está el problema”. La vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, niega que se haya hecho ningún “traje a medida” para la pareja del jefe del Consell.

La Diputación de Valencia, que preside Vicente Mompó, también del PP, aprobó el pasado 3 de marzo una comisión de servicio —mecanismo que permite a un funcionario ocupar otra plaza pública— para Vanesa Soler, pareja del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. La resolución justifica la contratación de la candidata, que tiene categoría de administrativa, en el área de asistencia a municipios de la institución provincial por la “urgente necesidad” de ocupar un puesto de secretaria de dirección. Soler percibirá 52.070 euros anuales, según las tablas salariales de la Diputación frente a los 25.652 euros anuales de salario que percibía, según fuentes sindicales, como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat, del que fue alcalde Pérez Llorca antes de ocupar la jefatura del Consell.

El propio presidente de la Generalitat ha salido en defensa de la comisión de servicio otorgada a su mujer. Ha hecho lo que hace “cualquier funcionario que quiere conciliar” su vida laboral y familiar “sin ningún trato a favor”, y ha denunciado la política “sucia, rastrera y machista” que busca dañar su imagen a través de su pareja. “Tampoco tiene que tener ella disminuidas sus pretensiones o sus necesidades por el mero hecho de ser ‘la mujer de’. Ella tiene su funcionariado porque se lo trabajó y se lo curró, como se lo curran muchísimos funcionarios”, ha agregado el jefe del Consell.

La vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, del partido Ens Uneix, que gobierna esta corporación en coalición con el PP, ha remarcado que “no se ha creado ninguna plaza, ni se ha hecho ningún traje a medida” a la pareja de Llorca, sino que se ha cubierto una de libre designación que estaba vacante y para la que, según ella, esta funcionaria cumple los requisitos. Ha explicado que se presentaron “dos personas” a este puesto “y al final ha sido la pareja del presidente de la Generalitat quien cumplía con los requisitos que se solicitaban y quien ha obtenido la plaza”. Además, ha justificado la urgencia en que son puestos de administración que “les ayudan a trabajar” en su día a día y ha indicado que ella misma tiene plazas por cubrir.

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, valora la comisión de servicio otorgada a la pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Monica Torres

En cuanto a si es o no ético, como cuestiona la oposición, Enguix ha sostenido que “cada uno tiene que buscarse la vida como considere” y ha remarcado que ella, “como funcionaria, tiene derecho a optar a cualquier plaza que salga publicada”. “No entiendo por qué no lo puede hacer: ella tiene su plaza, es funcionaria de carrera y puede optar a cualquier comisión de servicio que se publique en otra administración”, ha destacado.

En cuanto al proceso de selección, Enguix ha explicado que es el mismo que “cualquier comisión de servicio”, que se publica “con total transparencia” y se establece “una baremación que se debe cumplir”. Ha indicado que desconoce si se realiza una entrevista de trabajo porque “estamos hablando de funcionarios de libre designación”, con lo que se realiza “un informe motivando por qué eliges que esa persona cumple mejor los requisitos que otra”.

Los grupos de la oposición no lo ven igual. En el Parlamento valenciano, el portavoz socialista, José Muñoz, ha acusado a Pérez Llorca de “utilizar la administración pública como su cortijo”. “La urgente necesidad no es que quieras tener a tu pareja a 30 metros de distancia del Palau”, ha señalado Muñoz.

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, comparece para valorar las informaciones referidas a la contratación por parte de la Diputación de la pareja del presidente de la Generalitat. Monica Torres

En la propia Diputación, el socialista Carlos Fernández Bielsa, portavoz del grupo, ha mostrado también perplejidad y asombro por la contratación de Soler a través del procedimiento de urgencia, “nunca visto antes en la Diputación y una forma de proceder ni ética ni estética”. Fernández Bielsa ha pedido explicaciones urgentes al gobierno de la corporación. “Estamos volviendo a la peor etapa que vivimos en la institución, cuando Alfonso Rus era presidente”, ha denunciado el portavoz del PSPV.

“La plaza es de nueva creación y se crea el mismo mes en que se sabe que Pérez Llorca será presidente de la Generalitat”, ha asegurado Fernández Bielsa, que ya ha pedido acceso al expediente. “Por qué no hay ningún funcionario de esta casa que pueda optar a un puesto de secretaría de dirección. Queremos verlo primero y ver qué pasos vamos a adoptar”, ha avanzado.

“Qué poca vergüenza”, ha reaccionado el portavoz parlamentario de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, una vez conocido el caso. “De todos los funcionarios que hay en el País Valenciano, ¿solo la pareja del presidente de la Generalitat era la persona idónea para ocupar ese puesto? ¿Cuáles son las razones para que esa persona determinada ocupe ese puesto?“, ha planteado el portavoz de la coalición valencianista. “El PP se ha creído que esto es un cortijo y ha perdido toda la vergüenza y lo que estamos viendo es un auténtico escándalo: Le arreglan a la mujer del presidente una plaza a 30 metros del despacho de su despacho y curiosamente cobrará el doble ¿por hacer qué?”, ha lanzado Baldoví.

Por el contrario, el portavoz parlamentario del PP, Nando Pastor, ha defendido que la comisión de servicios es una “práctica habitual” en la función pública: “Espero que no haya en el subconsciente de nadie algún tipo de actitud machista respecto a la pareja del president. Lo digo así de claro porque me lo veo venir”. Pastor ha apostado por hablar “sin rodeos y sin eufemismos”: “Trasladar una plaza de un puesto público que uno tiene en propiedad a otra administración es una práctica habitual del día a día. Una comisión de servicios al final es eso en la función pública. Por lo tanto, que me expliquen dónde está el problema”.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha terciado que el hecho de que la pareja de Llorca vaya a ocupar un puesto de funcionaria en la Diputación es algo “absolutamente normal” al haber sido mediante comisión de servicios. Según ha opinado, es algo “absolutamente ético y legal”. “Si una persona funcionaria tiene que venir a Valencia por su marido es algo normal, no nos tendría que generar ningún problema ni se lo tendría que generar a nadie”, ha manifestado.