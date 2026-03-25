La Diputación de Valencia contrata a la pareja de Pérez Llorca por “urgente necesidad” con un sueldo de 52.000 euros anuales

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el día de su toma de posesión del cargo, en compañía de su pareja, Vanesa Soler, el 2 de diciembre, a la entrada de Les Corts Valencianes.

La institución justifica una comisión de servicio para Vanesa Soler como secretaria de dirección. La funcionaria era administrativa en Finestrat, el municipio del que fue alcalde el presidente de la Generalitat

La Diputación de Valencia, que preside Vicente Mompó, del Partido Popular, aprobó el pasado 3 de marzo una comisión de servicio –mecanismo que permite a un funcionario ocupar otra plaza pública- para Vanesa Soler, pareja del presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Juan Francisco Pérez Llorca. La resolución justifica la contratación de la candidata, que tiene categoría de administrativa, en el área de asistencia a municipios de la institución provincial por la “urgente necesidad” de ocupar un puesto de secretaria de dirección. Soler percibirá 52.070 euros anuales, según las tablas salariales de la Diputación de Valencia.

“De conformidad con el informe del jefe de Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Valencia se considera motivadamente que la señora Vanesa Soler es la persona idónea, atendida su experiencia profesional y adecuada justificación”, recoge el decreto que formaliza la comisión de servicio. El documento está firmado por la vicepresidenta segunda de Contratación, la diputada provincial Remedios Mazzolari, del PP. La resolución entró en vigor el pasado 4 de marzo.

La decisión permitirá a Soler trabajar como secretaria de dirección en la institución provincial, al menos, durante seis meses, “o hasta que concurra algunas de las causas de cese previstas en la normativa vigente”. Soler pasa a la Diputación de Valencia desde el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante, 9.919 habitantes), donde Pérez Llorca fue alcalde desde 2015 y hasta su designación como jefe del Consell, el pasado diciembre. La pareja del president ocupaba una plaza de funcionaria de carrera como administrativa en el municipio alicantino. El destino de la funcionaria no ha sido la Diputación de Alicante, sino la de Valencia, ciudad donde Pérez Llorca reside la mayor parte de la semana.

El empleo de secretaria de dirección de Soler en la Diputación tiene una categoría denominada “C121C3”. Las tablas salariales de esta institución atribuyen al puesto un salario de 52.070 brutos euros anuales. O, lo que es lo mismo, una nómina mensual de 3.736 euros, dos pagas extras de 3.614 y un complemento específico de 2.244. Se trata de una retribución superior a la percibida por la pareja del president en el Ayuntamiento de Finestrat como funcionaria de carrera, según fuentes sindicales.

Las tablas salariales de este municipio alicantino de 2015 otorgaban a un administrativo del grupo C1, la categoría de Soler, un sueldo base de 900 euros, un complemento específico de 5.344 euros y otro de destino de 550. Fuentes sindicales cifran el salario anual como administrativa de la pareja del president en el Ayuntamiento de Finestrat en 25.652 euros brutos anuales.

Un portavoz de la Diputación de Valencia justifica a EL PAÍS que la institución “ha actuado con absoluta normalidad administrativa” al habilitar un puesto de secretaria de dirección a la pareja del president. “La plaza estaba vacante desde octubre-noviembre de 2025 [...]. Es un puesto de libre designación (en comisión de servicios) abierto a personal de otras administraciones. Se resolvió en un procedimiento en el que participaron varios aspirantes”, explican desde el organismo, que no precisa cuántos candidatos concurrieron. La entidad defiende que Soler “es funcionaria desde 2008” y “cumple sobradamente con los requisitos de experiencia y trayectoria en la administración pública”.

La institución precisa que la administrativa desarrolla en la Diputación de Valencia “las funciones propias de una secretaria de dirección: coordinación administrativa, gestión de agenda, tramitación de expedientes, redacción de documentos oficiales”. Y justifica el fichaje en virtud de la “urgente necesidad”, que recoge el decreto, para solucionar “una normalidad operativa”. “El área carecía de una figura clave”, apuntan. La Diputación vincula la contratación de la pareja de Pérez Llorca con la reconstrucción de los municipios afectados por la dana de 2024.

La Generalitat Valenciana, a través de un portavoz, se remite a la versión de la Diputación de Valencia. Este diario ha intentado sin éxito contactar con Vanesa Soler.

Pérez Llorca fue elegido president de la Generalitat el pasado diciembre con el respaldo de Vox tras la dimisión de su antecesor, Carlos Mazón, calcinado políticamente por su papel en la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 muertos. El actual presidente del Consell y de la gestora autonómica del PP valenciano mantiene buena sintonía con el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Vicent Mompó. Pérez Llorca llegó a apoyar la candidatura de Mompó a la presidencia de la Generalitat en el escenario de que Mazón hubiera convocado elecciones autonómicas tras salir del cargo. Finalmente, Pérez Llorca salió elegido por su condición de diputado autonómico, un requisito para ser nombrado por Les Corts Valencianas después de que el PP renunciara a la llamada a las urnas.

El jefe del Consell está inmerso en su primera crisis a raíz de la supuesta adjudicación irregular de 144 Viviendas de Protección Pública (VPP) en una urbanización de playa de San Juan (Alicante) que debía ser revisada por la consejería de Vivienda.