La Generalitat, muy crítica con la Aemet en la dana, rechaza crear una agencia propia porque ya tiene “información meteorológica”

El Consell informa desfavorablemente de una proposición de ley de Compromís sobre la creación de una entidad propia como ya tiene Euskadi, Cataluña o Galicia

La Generalitat Valenciana rechaza la creación de un Servicio Valenciano de Meteorología, una agencia propia que colabore directamente con la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y otras instituciones, similar a las que funcionan en otras autonomías como Euskadi (Euskalmet), Galicia (MeteoGalicia) o Cataluña (Meteocat). El Gobierno, presidido por Juanfran Pérez Llorca, del PP, no considera necesaria la puesta en marcha de este nuevo servicio que planteó el pasado enero el grupo parlamentario de Compromís por medio de una Proposición de Ley.

El consejero de Presidencia de la Generalitat, José Luis Díez, ha expresado a Les Corts Valencianes el “criterio desfavorable” sobre la toma en consideración de esta proposición, sin perjuicio de una futura tramitación parlamentaria. Y el argumento concluyente que da es que la “Generalitat dispone en la actualidad de los diferentes instrumentos que aportan información meteorológica relevante, y no es necesaria la creación de un servicio meteorológico propio”.

El principal instrumento que destaca Díez es la propia Aemet, la agencia que la Generalitat ha situado en el centro de sus críticas porque no anticipó ni avisó de la magnitud de la dana que causó 230 muertos el 29 de octubre de 2024, según la versión del Consell, pese a que la agencia decretó aviso rojo de riesgo extremo de precipitaciones a las siete y media de la mañana de aquella dramática jornada.

Vista satélite de Meteosat del avance de la DANA en España a 29 de octubre de 2024 , compartido en redes sociales por AEMET

El expresidente valenciano Carlos Mazón llegó a difundir un audio manipulado de una conversación entre dos trabajadoras de la Aemet y del servicio de Emergencias, el 112, para dar a entender que la agencia estatal le quitaba importancia a la dana al mediodía del 29 de octubre, cuando el audio completo de esa llamada indicaba lo contrario. La Aemet denunció la filtración y un juzgado de Llíria la está investigando.

Desde el principio, la tesis de la Generalitat ha sido que la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ambas dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, son las responsables del “apagón informativo” que explica la demora en la prevención y en la actuación de la eermgencia sobre la dana, incluido el tardío envío del Es-Alert a la 20.11 horas, cuando la mayoría de víctimas mortales ya había perdido la vida.

Ahora, el consejero de Presidencia recuerda que la Aemet “es el organismo público estatal al que corresponde la ejecuación y gestión de las competencias sobre el servicio meteorológico atribuidas en exclusiva al Estado”. E incide en que en 2018 se firmó un convenio marco entre la Generalitat y Aemet cuya finalidad es “conseguir la máxima calidad y eficiencia en la prestación de servicios meteorológicos y climatológicos a los ciudadanos y evitar duplicidades”. El convenio se prorrogó en 2023 hasta el 2027.

Además de la Aemet, la Generalitat mantiene una colaboración activa con la Asociación Valenciana de Meteorologia (Avamet) constituida en 2011, que dispone de una red de cerca de 800 estaciones meteorológicas y 350 cámaras repartidas por todo el territorio. Desde agosto de 2025, la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat recibe datos de esta red de Avamet en tiempo real”.

Por último, Díez señala otro de los instrumentos de los que dispone la Generalitat como es el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), que tiene funciones meteorológicas centradas en la investigación científica y de soporte técnico a la Generalitat”.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, y los diputados de su grupo Jesús Pla y Paula Espinosa muestran la proposición de ley presentada el pasado mes de enero en Les Corts Valencianes. COMPROMÍS (Europa Press)

Por todo ello rechaza la propuesta de Compromís, registrada a finales de enero, de crear el Servicio Valenciano de Meteorología, un servicio que colabore con Aemet, las universidades públicas valencianas y asociaciones vinculadas a la meteorología como Avamet. “No queremos duplicidades, queremos colaboración y complementarnos con un servicio propio tal como ya tienen otras autonomías”, destaca la formación valencianista.

En su proposición de ley, la coalición plantea que el nuevo servicio valenciano cree más estaciones meteorológicas a lo largo del territorio valenciano, garantizando como mínimo una en cada municipio, además de instalar al menos cuatro radares en lugar de tener solo uno en Cullera (Valencia) como actualmente para tener cobertura total y detectar mejor las grandes precipitaciones.

Compromís también propone una unidad de vigilancia las 24 horas, los siete días de la semana, para realizar seguimiento en tiempo real en coordinación con el 112, dedicada especialmente a olas de calor, inundaciones e incendios forestales, así como una nueva zonificación para adaptar los avisos meteorológicos a la realidad valenciana y que todo el mundo sepa en qué situación se encuentra su municipio. La coalición espera que su propuesta se debata en el Parlamento valenciano a finales de marzo pero dada la negativa del Gobierno valenciano, la iniciativa no saldrá adelante.

El Estatuto de Autonomía lo permite

“Como territorio mediterráneo, montañoso y con presencia de numerosos microclimas y particularidades locales o comarcales, partimos de una realidad que se aleja de las características de otras zonas de la península ibérica. (...) como se demostró en octubre de 2024, estamos expuestos a fenómenos extremos con cada vez una mayor torrencialidad de las precipitaciones y el consecuente impacto sobre la población y sus bienes”, recoge el preámbulo de la proposición de ley para justificar la creación de una agenda propia. El artículo 49.15 del Estatuto de Autonomía valenciano atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre el servicio meteorológico en la Comunidad Valenciana.

El nombre elegido sería el de MeteoVal, se adscribiría a la consejería con competencias en medio ambiente y sus funciones estarían sujetas a los principios de “rigor científico, independencia técnica, coordinación y eficacia en la consecución de sus fines”, recoge el documento.

Joan Baldoví, portavoz parlamentario de la coalición valencianista, ha lamentado la respuesta del vicepresidente José Díez. “El PP demuestra una vez más que no tiene ningún interés en mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias como la dana”, apunta Baldoví, que recuerda cómo han sido rechazadas “todas nuestras propuestas para fortalecer nuestro sistema de emergencias: la recuperación de la Unidad Valenciana de Emergencias, la creación de un cuerpo único de bomberos, la gestión directa del 112 y ahora también la creación de un servicio meteorológico”.

“Su único programa es proteger a Mazón y a sus consejeros para evitar que respondan ante la justicia. Más allá de eso no tienen ninguna solución a los problemas de los valencianos”, ha denunciado por portavoz de Compromís.