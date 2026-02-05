Un alto cargo de la Generalitat, tercera dimisión por el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Alicante

Vista general del bloque de viviendas de la playa de San Juan en Alicante, foco de la polémica por tener entre sus adjudicatarios a la ya exconcejala de urbanismo y los dos hijos y un sobrino de una directora general del ayuntamiento de Alicante.

Miguel Ángel Sánchez ha dimitido como jefe de gabinete de la consejera de Industria y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Sánchez, a raíz del escándalo generado por las adjudicaciones de la primera promoción de vivienda pública en Alicante en 20 años, ubicado en suelo que era de propiedad municipal. El que fuera asesor municipal en Alicante de Ciudadanos y luego del PP hasta 2023 ha tomado la decisión tras revelarse que una de las personas beneficiarias de uno de los 140 pisos que se compraron por un precio medio de 215.000 euros, el doble de su valor de mercado, es la madre de sus dos hijas. Sánchez asegura que están divorciados desde hace dos años.

Es la tercera dimisión que se produce por el caso, tras la renuncia de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, propietaria de un piso, y de la directora general municipal María Pérez-Hickman, que ha vuelto a su puesto de jefa de servicio de Contratación. Dos hijos y un sobrina de esta alta funcionaria municipal, aupada al cargo por el alcalde, Luis Barcala, del PP, también constan como adjudicatarios de la promoción, que cuenta con piscina y pistas de pádel y está emplazada en un solar privilegiado cercano a la a playa de San Juan. Otra de las adjudicatarias es la mujer, arquitecta municipal, de un funcionario autonómico, que ha sido suspendido de empleo y sueldo. El PSPV-PSOE, la consejería de Vivienda y el Ayuntamiento de Alicante han denunciado frente a la fiscalía las presuntas irregularidades cometidas en su adjudicación.

En un escrito entregado a la consejera Marian Cano, Sánchez incide en que “tiene ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante, y que fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional”. “También hace constar que no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con dicha adjudicación, que pertenece por completo al ámbito privado de terceros”, añaden fuentes del departamento.

Sánchez ha explicado que, en una decisión estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días, ha decidido renunciar a su puesto tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China. El motivo, según argumenta, es “la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal que está teniendo sobre mis hijas menores y mi entorno familiar”, señalan las fuentes citadas. Todo ello le lleva a “considerar que lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena, con el único objetivo de proteger a mi familia y evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell”.