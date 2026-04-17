Barcelona espera a Sant Jordi con festivales de cine, electrónica y cócteles

A las puertas de Sant Jordi y con la llegada definitiva de la primavera, a uno se le va a complicar el fin de semana para elegir entre tanto plan. Los cines Verdi celebran su centenario albergando una cita que programa noventa películas e invita a sus directores y actores protagonistas. En el Poble Espanyol, la Asociación de Música Electrónica de Barcelona (AMEBA) sale del Raval para dar a conocer a DJ locales durante todo el fin de semana y la coctelería Paradiso trae a los mejores mixólogos en el Palo Alto.

BCN Film Fest de aniversario

La décima edición de este festival ya está en marcha con noventa proyecciones en los cines Verdi, el Ateneu Barcelonès o la Filmoteca de Catalunya. Hasta el viernes se celebra el décimo aniversario de la muestra, con las proyecciones destacadas de La isla de Amrum, del director Fatih Akin que, el sábado a las 16:30h, estará presente en la proyección del número 32 de la calle Verdi. Lo mismo pasará el domingo, a las 18:30h, con Primavera de Damian Michieletto. Fuera de la sección oficial, uno de los invitados de honor es el actor Willem Dafoe, que protagoniza El Anfitrión y que estará presente en su proyección este viernes las 21:30h. Además, esta edición del BCN Film Fest coincide con el centenario de los cines más populares del barrio de Gràcia. Para celebrarlo, este sábado a las 17h se proyectará Els naufragés du sort, filme de 1921 que se proyectó el 11 de febrero de hace cien años en ese mismo espacio.

AMEBA Festival: electrónica local

AMEBA es una asociación nacida hace más de una década en el Raval con el objetivo de programar y promocionar la electrónica local y emergente. Sin patrocinadores, sus actividades culturales se sustentan gracias a las aportaciones de sus socios y desde siempre han sido vitales para amenizar las fiestas del Raval. Pero aprovechando que la electrónica cada día suma más adeptos en la ciudad, han decidido crear su propio festival que, hace exactamente un año, celebró su primera edición en las Cotxeres de Sants y, ahora, la fiesta vuelve con más espacio. Este fin de semana, la carpa del Poble Espanyol será su escenario principal (de 16h a 23h el sábado y de 15h a 22h el domingo) con los directos de Monocrom!, B1n0, Marc Piñol o Sonic Wave Collective. Todos, artistas locales que mezclarán electrónica con instrumentos clásicos para que se baile techno melódico, ambient o electrónica indie. Durante el día habrá otro espacio, el picnic, aunque si el sábado uno tiene ganas de alargar, el festival propone quedarse en el club al aire libre del mismo recinto, la Terrazza. En él, hasta las seis de la mañana pincharán Arildo con Feder Zerdan, NiZ y Basso Mata. Un festival de electrónica que lo mejor que tiene es el precio de sus entradas (41 euros para el pack completo o 21 para un solo día).

Joe Crepúsculo y fiesta dosmilera en Monumental Club

La antigua plaza de Toros de la calle Marina hace tiempo que se ha convertido en el mejor escenario de baile al aire libre y, en concreto, de las fiestas temáticas y nostálgicas para los que quieren disfrutar de la música de décadas pasadas. Este sábado, el Monumental Club viajará hasta inicios de siglo para celebrar Indie Is Not Dead, una fiesta encabezada por el concierto del barcelonés Joe Crepúsculo. A partir de las 18:30h, seguro que se podrán cantar a pulmón temas como Toda esta energía o Mi fábrica de baile. Tras él, llegará el turno de los DJ Legoteque y Siamiss, habituales de las noches de Razzmatazz. Seguro que sonarán Artic Monkeys, Strokes, Interpol, Sidonie o Los Planetas. El recinto de la antigua monumental estará abierto hasta las 23h.

Paradiso Cocktail Fest: los mejores cócteles en Palo Alto

Imagen de la edición 2025 del Paradiso Cocktail Fest. OVERPROOFmedia

Hace ya cinco años que el centro de creación cultural de referencia en Barcelona se convierte, por estas fechas, en el centro mundial de la mixología. La coctelería Paradiso reunirá, este sábado y domingo de 12h a 21h, a diez de las mejores coctelerías del mundo entre las que destacan Alquímico (Cartagena), Lady Bee (Lima), Himkok (Oslo) o Locale Firenze (Florencia). Se podrá combinar con las hamburguesas de Antonia’s o la cocina peruana de Warike Project, que también tendrán puestos en los jardines de Palo Alto.