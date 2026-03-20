Triple fiesta de Bad Gyal en el Palau Sant Jordi

Han pasado diez años desde que Bad Gyal decidió poner de moda el autotune versionando en catalán Work de Rihannna. Fue en 2016 (cuando empezaban a sonar palabras como viralidad o trap) que una joven de tan solo 19 años de Vilassar de Mar empezó a enamorar a los más jóvenes y a escandalizar a sus padres. Desde su habitación salieron temas como Mercadona o Fiebre, ahora considerados auténticos himnos por fans que recitan sus letras como otros recitan la Biblia. Y todo, con unos looks y una puesta en escena que se podrían resumir en una de sus frases más repetidas: “no hay nada más feminista que hacer lo que te dé la gana”.

El ascenso como artista de Alba Farelo ha sido al mismo ritmo que su producción musical: vertiginoso pero constante. Empezó con algún mixtape y publicando muchos singles hasta que, hace un año, presentó su primer álbum, La Joia: 15 temas como Mi Lova, Chulo o Sin Carné que sirvieron para encumbrarla todavía más como una de las reinas de la música de baile. Una década en la que, a cada nuevo éxito, el escenario en el que lo presentaba era más grande: de subir a una tarima con tan sólo un micrófono y un pequeño altavoz a presentarse con un equipo de bailarines en el prime time del Sónar o el Primavera Sound. Una carrera que dió un salto más cuando, a principios de 2023, llenó su primer Palau Sant Jordi. Ahora, tan solo tres años después, ha conseguido agotar entradas para tres conciertos consecutivos en el mismo estadio (este viernes, sábado y domingo a las 21h).

Todo, para presentar su segundo gran proyecto, Más Cara, que estrenó hace dos semanas para que todos sus asistentes tuvieran tiempo de aprenderse los ritmos y las letras de canciones como Da Me, Fuma o Noticia de Ayer. Más de 51.000 personas (las entradas se agotaron en minutos) que saben que cuando la más ‘pegá de España’ sube al escenario, lo que sucede no es un concierto, “es una puta fiesta”. Por este motivo, El País recomienda algunas opciones para seguir bailando al terminar cada uno de los espectáculos del Sant Jordi.

Gran fiesta del Bar Pietro

En el número 197 de Travessera de Gràcia se ubica uno de los bares más conocidos de Gràcia, un pequeño local de pocos metros cuadrados que, sea miércoles o sábado, está totalmente abarrotado de personas que se aprietan para disfrutar de sus ricas cañas y tapas. Y para asegurar que todo el mundo quepa, este sábado han vuelto a organizar el NYE Pietro tras el éxito de su primera edición hace un año. Se trata de una noche de conciertos y DJ desde las 20:00 h hasta las 3:00 h en la Sala Paral·lel 62.

Drags y cócteles en La Federica

Con los años, se ha consolidado como uno de los mejores bares para vivir la escena LGTBIQ+ de la ciudad. Ubicado en una de las calles aledañas al Paral·lel (calle Salvà, 3), este viernes (de 20:00 h a 03:00 h) recibe a Lady Red Velvet que amenizará el antes y el después del visionado de un nuevo capítulo de Heated Rivalry. El sábado (de 20:00 h a 03:00 h) se podrá disfrutar del espectáculo de Jèssica Pulla inspirado en Hannah Montanah, llamado Mariona Tarragona.

Churros con chocolate

Prueba de que Bad Gyal tiene una enorme comunidad queer es que, para su edición de este domingo, la fiesta queer más histórica de la ciudad ha preparado una noche especial para sus fans llamada After Party. La más pegá. Una oportunidad perfecta para bailar otra vez las canciones más recordadas del concierto y disfrutar de los espectáculos Drag que habrán preparado.