Tres represaliados del franquismo, tras visitar la comisaría donde los torturaron: “El impacto emocional no se puede describir”

Carles Vallejo y los hermanos Pepus y Maribel Ferrándiz fueron tres de las personas detenidas y torturadas en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en la Via Laietana, durante el franquismo. En el marco de la investigación de la Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos de Barcelona por sus denuncias, los tres pudieron entrar en comisaría, como testigos, el pasado 18 de diciembre. Este martes han compartido esa experiencia. “El impacto emocional no se puede describir”, explica Vallejo, que permaneció “20 días bajo torturas”; en el caso de los Ferrándiz, la detención se extendió durante 32 días.

Volver a Via Laietana no fue fácil para ninguno de ellos. “Tuvimos dudas de poder asistir, sentíamos ansiedad”, ha contado Pepus Ferrándiz, que finalmente venció sus temores y entró “en nombre de todas las personas represaliadas que sufrieron lo mismo o peor”. Maribel Ferrándiz ha contado que les permitieron entrar al recinto —que sigue funcionando como comisaría— acompañados de una persona de su elección; la fiscal, además, se reunió con ellos para recoger su experiencia. “Me producía sensaciones contradictorias. Por un lado, entrábamos donde nos tuvieron retenidos y nos torturaron. Por otro lado, era un paso más hacia la no impunidad de la dictadura”, ha añadido la mujer.

“Al entrar, no reconocimos el calabozo”, ha contado Vallejo, que ahora es miembro de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. Pepus Ferrández ha explicado que, durante esos 32 días de detención junto a su hermana, estuvieron “completamente aislados”. “Contábamos azulejos, no sabías si era de día o de noche, y esperabas a que te llamasen para ir arriba”. Era allí, arriba, en un espacio que han descrito como una especie de biblioteca, donde les interrogaban: “Discutían sobre política para ver si se te escapaba algún nombre o dirección”.

Pepus Ferrándiz ha afirmado que “lo importante durante el franquismo era aguantar”, aunque a aquellos que hablaron “nunca se les podrá considerar traidores”. “Nosotros éramos muy jóvenes, pero teníamos las cosas muy claras. Estábamos dispuestos a todo”. Aun así, reconoce que “lo peor” fue que, durante ese mes, sus padres no supieron nada de ambos: “Como padre, cada vez que lo recuerdo, pienso que debió ser terrorífico”, ha explicado, visiblemente emocionado. Los tres represaliados también han lamentado que no han podido ver la “sala” donde sufrieron las torturas. Pilar Rebaque, en representación de las entidades memorialistas de investigación de la Fiscalía de Memoria, ha denunciado las modificaciones de los calabozos que “esconden la verdad”.

“Aunque haya policías dentro, este es y será un espacio marcado por la tortura”, ha asegurado Pepus Ferrándiz. Es por eso por lo que piden que la Jefatura de la Policía se convierta en un espacio de memoria democrática. El cuartel tiene una serie de “incomodidades” que hacen que este espacio “no tenga sentido como espacio policial”, ha explicado Vallejo. Acompañados por la entidad de derechos humanos Irídia, han afirmado que la importancia de hacer memoria recae en que “las generaciones más jóvenes puedan entender qué fue la dictadura”. “Tienen que ver lo que fue el franquismo, y lo que puede ser si vuelve”, ha avisado Pepus Ferrándiz.

Maribel Ferrándiz ha explicado que la fiscal les dijo que existe la voluntad de cambiar los usos del edificio, aunque Rebaque ha dejado claro que no aceptarán “una placa en la fachada”. “Muchos de los policías que nos torturaron ya no están, pero queremos que se reconozca que aquí hubo torturas, y que esos nombres y apellidos queden registrados en la historia”, ha afirmado Pepus Ferrándiz.