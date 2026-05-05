Los vecinos del Bloc Papallona de Barcelona alertan de daños patrimoniales por las obras para hacer ‘colivings’

Los vecinos del Bloc Papallona de Barcelona, conocido por el mosaico de su fachada, han alertado al Ayuntamiento de Barcelona de daños patrimoniales que vinculan a las obras que la propiedad, la compañía de inversión inmobiliaria New Amsterdam ha hecho en la finca para convertir pisos de alquiler en colivings. El Sindicato de Vivienda Socialista ha explicado que los inquilinos encargaron un informe a una experta en conservación y restauración que documenta “daños en elementos decorativos protegidos” en un edificio Modernista que data de 1912 y está declarado Bien Cultural de Interés Local (BCIL).

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Entre los daños que señala el informe figuran grietas en la parte posterior de la fachada coronada con el mosaico de la mariposa o la desaparición de una puerta de madera de estilo modernista. Los vecinos explican que llevan meses alertando al Ayuntamiento y la Generalitat de vibraciones como consecuencia de las obras de reforma integral de pisos. “Se pasan la pelota”, asegura y lamenta la inquilina y representante del Sindicato Anna Olesti. Ante la falta de respuesta oficial, la organización encargó el informe a la experta B. Pascual.

De izquierda a derecha, imágenes del informe de una puerta original de las viviendas del Bloc Papallona, la puerta instalada tras las obras, y grieta en la pared posterior al mosaico por el que se conoce el edificio.

El trabajo apunta que “se observan grietas en la parte posterior [...] de la mariposa, posiblemente provocadas por las vibraciones que presenta últimamente el edificio”. Las grietas, precisa, “no son estructurales y no ponen en peligro la seguridad del edificio, pero sí podrían ser perjudiciales para distintos elementos decorativos, como el trencadís cerámico, o los esgrafiados de la fachada o las pinturas del techo del vestíbulo”.

En las conclusiones del trabajo la experta insta al Ayuntamiento de Barcelona y al distrito del Eixample “que se tomen las medidas pertinentes y ejecuten una supervisión técnica para evaluar el estado de los elementos decorativos para poder confirmar que no han presentado transformación o empeoramiento de su estado de conservación dentro del conjunto de un inmueble catalogado”. También piden que se realice un seguimiento de los elementos patrimoniales mientras duren las obras para asegurarse de que “no se vulnera ningún proceso administrativo o que suponga una infracción leve, grave, o muy grave en lo que respecta a la conservación del edificio”. Por ahora ni el Sindicato ni los vecinos tienen respuesta oficial a la pregunta que plantea el informe: si ha habido “incumplimiento de los deberes de preservación y mantenimiento de bienes culturales de interés nacional o catalogados”.