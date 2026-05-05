Los empresarios advierten del grave déficit de infraestructuras tras el no de Junts al consorcio de inversiones

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, el presidente de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres d'Obres de Catalunya (CCOC), Lluís Moreno, y el director de Estudios y Economía de Foment, Salvador Guillermo.

El déficit en infraestructuras que sufre Cataluña es una reclamación añeja y para la que no se vislumbra una solución rápida. La reciente negativa de Junts a apoyar el consorcio de inversiones pactado entre el Govern y Esquerra Republicana echa más leña a un fuego que lleva años abrasando la movilidad y la economía catalanas. Junts tumbó el consorcio la semana pasada, alegando que el órgano pensado para planificar las inversiones y fiscalizar su ejecución no era más que otro “chiringuito”. La patronal Foment del Treball ha reaccionado este lunes advirtiendo que la inacción política continuada ha disparado hasta los 49.543 millones de euros el déficit de inversión en infraestructuras en Cataluña. Se trata de un saldo acumulado por las distintas Administraciones públicas en 16 años, entre 2009 y 2025, pero que sigue disparándose, porque en comparación con hace un año el déficit es un 7,3% superior.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, señala que los números rojos en ejecución penalizan la competitividad empresarial y el bienestar de los ciudadanos, una situación que considera “alarmante, profundamente indignante y absolutamente intolerable”. Este lunes ha criticado la incapacidad de la gestión pública para ponerle remedio: “No solo no se corrige, se hace más grave”, ha dicho.

La Cambra de Barcelona recuerda que en un documento que se consensuó el pasado mes de enero con las patronales Foment del Treball, Pimec, el Colegio de Economistas, el Cercle d’Economia y todas las cámaras de comercio, ya se advertía que “la situación de las infraestructuras catalanas es crítica”. Aquel posicionamiento se centraba en la reclamación de una mejor financiación para Cataluña pero se quiso dejar constancia que “el déficit acumulado en infraestructuras es de un valor similar al de presupuesto de la Generalitat”. Se dijo, entonces, que el porcentaje medio de ejecución en Cataluña durante el periodo 2015-2023 fue del 55,6%, “una cifra considerablemente inferior a la media del conjunto del estado: 72,6%”.

Foment ha presentado este lunes el estudio ‘El déficit de inversión en infraestructuras en Cataluña 2009-2025’, donde evalúa el dinero que cada año desde el 2009 no se ha licitado en Cataluña teniendo en cuenta el escenario base de que la inversión en infraestructuras debería ser equivalente al 2,2 % del PIB catalán, una referencia usada por la Unión Europea (UE).

El estudio de Foment sostiene que la ejecución de la Administración General del Estado para el periodo analizado en Cataluña fue del 59,5%, equivalente a un “déficit” de inversión no ejecutada de 11.059 millones. El porcentaje de ejecución de la Generalitat fue del 88,7%.

Para revertir este déficit de infraestructuras, la patronal ha instado al Govern y al Parlament de Catalunya a “alcanzar el máximo consenso y unidad posibles” para obtener de las administraciones del Estado una solución definitiva, ya que sin una “posición unitaria” en Cataluña resulta “inviable” cualquier solución al respecto.

“También ha fracasado el consorcio de inversiones que planteó ERC. Todas las propuestas han fracasado”, ha apuntado Sánchez Llibre, preguntado por el instrumento que el partido republicano y el PSOE llevaron al Congreso a través de una proposición de ley, y que la Cámara acabó rechazando la semana pasada.

ERC cree que el pacto está blindado

“Madrid no paga y con quien te debe dinero no creas una empresa, le exiges que te pague lo que te debe”, argumentó Miriam Nogueras para justificar el voto negativo de Junts que, sumado al del PP y Vox, hizo decaer la propuesta.

“Seguimos creyendo en el consorcio o en un instrumento similar que se pueda crear para garantizar más y mejores inversiones del Estado en Cataluña”, ha señalado este lunes la portavoz del PSC Lluïsa Moret. Esquerra, por su parte, ha asegurado que considera “blindado” el pacto con los socialistas por el consorcio de inversiones.