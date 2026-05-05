Amnistiado por primera vez un mosso d’esquadra en un caso de espionaje al independentismo

El juez archiva la causa al considerar que suplantó la identidad de una activista para investigar el ‘procés’

Un juzgado de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha amnistiado a un mosso d’esquadra acusado suplantar la identidad de una activista para investigar a la organización independentista La Forja, en el primer caso de supuesto espionaje digital en el que se aplica la ley de amnistía.

En un auto, el tribunal de primera instancia de L’Hospitalet ha acordado archivar la causa contra el agente, tal y como solicitó su defensa, al considerar que los hechos de que está acusado derivan de “una actuación policial realizada para investigar” hechos vinculados al procés que están incluidos en la amnistía.

Hasta ahora, la justicia ha amnistiado a más de un centenar de policías nacionales, guardias civiles y mossos d’esquadra investigados por cargas y abusos policiales contra manifestantes del procés, pero es la primera vez que se aplica la ley a un caso de espionaje digital.

En la sentencia que avalaba la amnistía, el pasado mes de junio, el Tribunal Constitucional abrió la puerta a que se beneficiaran de la ley no solo los miembros de las fuerzas de seguridad que realizaran actuaciones contrarias al procés -incluido el espionaje- sino también otro tipo de empleados públicos, lo que podría abarcar las causas por el uso de Pegasus en móviles de independentistas en las que está imputada la exdirectora del CNI Paz Esteban.

El mosso d’esquadra que acaba de ser amnistiado fue investigado a raíz de una querella de la organización juvenil La Forja-Jovent Revolucionari por haber suplantado la identidad digital de la presidenta de la entidad con el fin de obtener información sobre la misma.

Por ese motivo, el agente estaba a la espera de juicio por delitos de suplantación de identidad y revelación de secretos, en una causa en la que la Generalitat figuraba como responsable civil subsidiaria.

La Fiscalía pedía, no obstante, la absolución del agente al entender que los hechos no eran delito y que no había quedado debidamente justificado lo relatado en la querella. Tanto la defensa del mosso d’esquadra como la de la Generalitat pidieron que el caso se archivara por encajar en los supuestos de la ley de amnistía y la Fiscalía se posicionó también a favor del perdón, lo que ha motivado el archivo de la investigación.

La asociación de la izquierda independentista Alerta Solidària ha recurrido el archivo de la causa y ha recordado que durante el procés no solo fueron objeto de espionaje policial los colectivos independentistas sino también sindicatos y organizaciones por el derecho a la vivienda.

Además, la entidad ha criticado que ayer mismo se denegara la amnistía a 18 independentistas juzgados por protestar contra un acto de Sociedad Civil Catalana mientras “se otorga al único mosso investigado por prácticas ilegales”.