Menos impuestos, defensa de los caseros y ataque a los “chiringuitos”: Junts centra su ofensiva en el bolsillo

El diputado de ERC Gabriel Rufián hizo una nueva escenificación en el Congreso de los Diputados durante el pleno de esta semana y exhibió un billete de 50 euros, “50 pavos”, dijo él, para tratar de poner en evidencia que a Junts per Catalunya solo le mueve un objetivo: el dinero. La intervención de Rufián ha causado profunda indignación en las filas de Junts, no solo entre los siete diputados que públicamente él identificó uno a uno, porque se considera que el diputado republicano usó un tono intencionadamente pandillero para menospreciar y manchar de sospechas la estrategia política a la que se aferra el partido de Carles Puigdemont en su nuevo pulso al Gobierno. Una hoja de ruta que ha desviado la mirada de las soflamas independentistas para poner el ojo en el bolsillo. Reclaman bajada de impuestos, se erigen en defensores de los propietarios y apelan a la reducción de la burocracia que atormenta a empresarios y autónomos. Y ahí entra, también, el rechazo al consorcio de inversiones pactado por ERC y el Gobierno. “Un chiringuito”, en palabras de Miriam Nogueras.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, aplaudió este miércoles a los diputados de Junts en el Congreso, tras el agrio choque con Rufián: “Creo expresar el sentimiento general del partido cuando digo que nos sentimos muy orgullosos del trabajo de nuestros diputados en Madrid”, dijo Turull. “Ellos van allí a hacer trabajo de verdad, y nunca nos han hecho pasar vergüenza por 155 likes”, dijo el secretario general de la formación, en alusión al portavoz de ERC. Mismo destinatario tenían las declaraciones de Míriam Nogueras, donde señalaba que “a quien le falta rigor y obviamente argumentos, solo le queda el show”.

Las encuestas tienen metida a Junts en una situación anémica, con flojas expectativas de voto y sin su líder presente para reconquistar a las bases. La dirección del partido asume que el relato independentista ha perdido pegada y, además, en esa liga vienen ganando terreno los postulados más excitados de la ultraderecha Aliança Catalana. Para recobrar apoyos, Junts se ha fijado como objetivo circular por el carril de en medio, un espacio que trata de acaparar el PSC y Salvador Illa.

La sala de mandos que ocupan Carles Puigdemont y Jordi Turull ve una oportunidad para sobresalir aprovechando la carpeta económica y hurgando en las estrecheces de bolsillo. En este sentido, Junts salva la contradicción que supone tumbar la prórroga de los alquileres alegando que el decreto perjudica a los pequeños propietarios que tienen en las viviendas de alquiler un sustento para completar su salario o su pensión. Junts ha defendido que, en todo caso, lo que procedería sería una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual.

La misma idea, de conveniencia de rebaja impositiva, sostiene el partido para reclamar, de manera insistente, la supresión del impuesto de sucesiones en Cataluña o la exigencia al Govern de la Generalitat para que deflacte los tramos autonómicos del IRPF y suba el mínimo exento de tributación para que los ciudadanos tengan más poder adquisitivo.

Junts, como el PP, se ha apuntado a una expresión que empezó a difundir el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, para señalar que Cataluña es un “infierno fiscal”.

En sentido parecido, Junts busca una carambola con el rechazo al consorcio de inversiones pactado entre el Gobierno y ERC. En un tema tan sensible, por el consenso que genera entre los catalanes, como el déficit de infraestructuras que sufre Cataluña, Junts se ha arriesgado a vetar el órgano que debería planificar y fiscalizar el cumplimiento de las inversiones previstas. El partido ha usado la expresión “chiringuito” para justificar que no hace falta gastar en otro organismo inútil. Un rechazo que busca reafirmar su papel de gestores responsables en el gasto y que, de paso, frustra e irrita a Esquerra.