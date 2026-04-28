El Govern enarbola el pujolismo en respuesta a la prioridad nacional de Vox: “Catalán es el que trabaja en Cataluña”

La ofensiva de Vox para llevar su propuesta de la “prioridad nacional” a las Cámaras autonómicas y Ayuntamientos ha aterrizado este martes al Parlament y el Govern ha tirado de una máxima pujolista, la de que es catalán quien trabaja en Cataluña, para intentar neutralizarla. El portavoz de Vox, Joan Garriga, ha intentado justificar que el veto al acceso de servicios públicos se limitaría a los inmigrantes ilegales mientras que la consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Bravo, ha asegurado que lo que los de Santiago Abascal buscan es plantar “un caballo de Troya contra el Estado del Bienestar”.

La interpelación durante el pleno del Parlament que plantea la discriminación de los inmigrantes respecto a los españoles en el acceso a subvenciones y servicios público ha sido defendida por el portavoz de Vox, Joan Garriga. “No venimos a hablar de ideología, venimos a hablar de justicia. Es algo muy simple, quien va primero”, ha asegurado, tras exponer una lista de acceso a una promoción de vivienda pública en Santa Coloma de Gramenet, donde un 20% de los beneficiados tiene NIE y no DNI. La prioridad nacional ha sido pactada con el PP en el acuerdo de investidura en Extremadura.

Garriga ha desgranado algunos de los puntos que tendrá una moción con la que piensan poner a prueba en los próximos tanto a Aliança Catalana como Junts per Catalunya. Vox quiere que los “inmigrantes que entran por la ventana” no tengan acceso a la sanidad -solo a las urgencias, por motivos “humanitarios-, que no se de acceso a vivienda pública a otras nacionalidades si hay ”españoles" en la lista de espera y que no se cobre impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de pisos a los españoles pero sí a los extranjeros así sean “grandes fondos de inversión”. La prioridad, ha agregado, para por frenar el proceso de regularización ahora en marcha y que ve como un atentado contra un Estado del Bienestar que no está preparado para “atender a todo el mundo” y que ha definido como la herencia “de padres y abuelos”.

Bravo ha acusado a Abascal de querer imponer un “apartheid” según el origen en Cataluña y de querer tener una gran bolsa de ciudadanos de segunda. La consejera ha defendido la regularización y ha asegurado que Vox persigue instalar “el modelo de Arabia Saudita”, donde los nacionales tienen un salario mínimo fijado por ley y los inmigrantes no, y estos no pueden huir porque “tienen el pasaporte retirado por el empleador”.

El debate, por momentos, ha bajado al terreno de lo personal. Bravo ha querido explicar su caso de familia inmigrante de otra zona de España a Cataluña o el de la familia de la diputada republicana Najat Driouech, originaria de Marruecos, como ejemplos de familias llegadas e integradas a Cataluña. El portavoz de Vox, Joan Garriga, le ha espetado a Bravo que lo que había hecho su familia es “cambiar de domicilio”. “Usted es española y está en casa”, la ha asegurado.