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Cataluña
Accidentes laborales

Un operario de grúa fallece en Roses electrocutado por tocar un cable de media tensión mientras trabajaba

La víctima es un vecino de Sant Feliu de Llobregat de 33 años de edad

Una ambulància del SEM, en una imagen de archivo.Joan Sánchez
Marta Rodríguez
Marta Rodríguez
Girona -
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Un operario ha fallecido este mediodía en Roses (Alt Empordà) cuando el brazo del camión grúa con el que estaba descargando estanterías ha tocado un cable de media tensión. La víctima ha resultado electrocutada y a pesar de la intervención de los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) no se ha podido hacer nada por salvar su vida.

Sobre las doce y media del mediodía los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Roses han recibido el aviso para dirigirse hasta la calle Cala Montjoi porque un trabajador que conducía un camión grúa que estaba descargando estanterías, había sufrido un accidente. A su llegada los agentes han constatado que el trabajador, de nacionalidad española, 33 años y vecino de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) había recibido una descarga eléctrica cuando el brazo de la grúa con la que trabajaba ha tocado un cable de media tensión de un poste cercano.

Al lugar de los hechos se han trasladado varias patrullas de los Mossos de Seguridad Ciudadana (SC) y de la Unidad de Investigación (UI) de la comisaría de Roses, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Girona (IMLC) para hacerle la autopsia.

Los mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia de Figueres y del Departament d’Empresa i Treball, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

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