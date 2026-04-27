Primeras protestas por la presencia de ‘mossos’ en institutos en Cataluña: “Los alumnos son personas, no delincuentes”

La incorporación de agentes de Mossos d’Esquadra en institutos de secundaria de Cataluña para disuadir brotes violentos y agresiones cuenta con la radical oposición de sindicatos educativos, organizaciones de estudiantes y de los socios parlamentarios del Govern (ERC y Comuns) y de Junts. Este lunes, está previsto que agentes se incorporen a los respectivos centros escolares que les han asignado y, a la par, ya se han convocado las primeras manifestaciones. Los profesores, alumnos y familias de los institutos Eugeni d’Ors y Margarida Xirgu de L’Hospitalet de Llobregat han emplazado a las comunidades de sus institutos a concentrarse delante de sus centros a primera hora de la mañana. Una docente del Eugeni d’Ors ha resumido el motivo de estas protestas: “Los alumnos son personas, no delincuentes. En los institutos necesitamos recursos sociales y pedagógicos, no policías”.

Este 2026 ya se ha convertido en uno de los años el que más movilizaciones de profesores se han registrado en Cataluña. Los docentes reclaman no solo subidas salariales sino, también, reducciones de ratio de alumnos y aumento de plantilla. El Govern alcanazó un acuerdo con mejoras con CC OO y UGT, pero el sindicato mayoritario en la educación pública, USTEC, se ha desmarcado y protagoniza una sonora oposición. En medio de este conflicto laboral, el pasado jueves -Diada de Sant Jordi- se anunció el Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (EDUSEG), impulsado por el Departamento de Educación y el cuerpo policial. Adelantado por EL PAÍS, el programa incorpora de forma experimental a agentes de los mossos a 13 centros de secundaria catalanes.

El pasado jueves, día de Sant Jordi, fecha muy señalada en Cataluña, fue extraño en el instituto Eugeni d’Ors. “Nos convocaron y nos anunciaron que a partir de este lunes [por hoy] vendría al centro una mossa de paisano”, informaba una profesora del centro a este diario. A partir de este anuncio, la indignación se apoderó de toda la comunidad educativa. Horas más tarde, supieron que esta misma agente también ha sido destinada al instituto cercano Margarida Xirgú en el que también están previstas concentraciones.

Protesta contra la presencia de los 'mossos' en los Institutos frente al instituto público Margarida Xirgú de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), este lunes. GIANLUCA BATTISTA

La mayoría de los jóvenes de ambos centros ―ambos calificados como de alta complejidad por el entono social desfavorecido de sus alumnos― provienen de los barrios de la Florida, Torrassa y Collblanc de L’Hospitalet de Llobregat. Esta zona es conocida como Samontà y ocupa dos kilómetros cuadrados donde viven cerca de 150.000 personas en una zona muy densa y donde el 87% de la población habita en viviendas de más de un siglo.

Álex Cisneros (18 años) estudia segundo de bachillerato y es el portavoz del comité de estudiantes del instituto Eugeni d’Ors. En su historia personal la policía ocupa un papel destacado y no para bien. “Quieren meter policías en las aulas. Es un ataque directo. En 2023, desahuciaron a mi familia de nuestra casa. Fueron los mossos los que me echaron y ahora quieren meterlos en mi instituto”, explica visiblemente indignado. Y añade: “Nuestro centro es de máxima complejidad. La mayoría de estudiantes somos migrantes y vulnerables. No solo nos están criminalizando, sino también estigmatizando”. Este lunes, a las 7.30, estará delante de su instituto y a las 7.50 lo hará delante del Margarida Xirgu.

Las docentes y trabajadoras de ambos centros se han constituido en asambleas. Quieren manifestarse en nombre de estas plataformas sin proporcionar su identidad: “Nos quieren enviar a policías sin ningún consenso. A principios de curso, el Departamento nos aplicó recortes de personal en figuras que necesitamos, tenemos paredes que se caen a trozos, pizarras destrozadas… y lo que hacen es enviarnos a mossos”. Con las concentraciones que se realizarán este lunes pretenden que la consejería abandone la iniciativa de colocar agentes en institutos y que, por el contrario, proporcione más recursos sociales y laborales a la plantilla.

Iolanda Segura es la portavoz nacional de Ustec, el sindicato mayoritario de docentes. Niega cualquier acuerdo con el Govern para aplicar la medida: “Es sorprendente. La incorporación de mossos no estaba ni hablada, ni consensuada en la comisión de agresiones en el aula que constituimos hace meses. Un policía no suplirá nunca las figuras de integradoras, educadoras sociales, psicopedagogas, psicólogas, orientadoras… que se nos recortan año tras año”, lamenta. “Está demostrado que solo reduciendo ratios reduces la conflictividad. Además, para tener seguridad hay que tener una vida digna, alimentarse adecuadamente, que las escuelas sean de calidad y puedan atender a las necesidades educativas; que haya seguridad económica… Un mosso no es una figura educativa. De hecho, en Reino unido hace años que están retirando a los policías de los centros porque agravaban el conflicto”, denuncia.