Los grandes colegios del Opus en Cataluña crean nuevos centros de infantil para poder mantener la financiación pública

La afirmación que Cataluña dejará de financiar las escuelas vinculadas al Opus Dei es una verdad a medias. El Departamento de Educación ha denegado el concierto a estos colegios en la etapa de primaria y ESO por separar niños y niñas en clase, algo que no permite la ley estatal educativa Lomloe. Pero las direcciones han encontrado el mecanismo para no perder toda la financiación pública: separar en centros diferentes la etapa de infantil, que tradicionalmente ha sido mixta, del resto de cursos, donde se aplica el modelo diferenciado. De esta forma han logrado que la Generalitat les conceda el concierto durante seis años.

El Departamento de Educación publicó a principios de marzo la resolución provisional de renovación de los conciertos en todas las etapas educativas. Tras una batalla administrativa y judicial entre Generalitat y escuelas, finalmente la nueva ley educativa estatal, Lomloe, ha dado el paraguas normativo a Cataluña para poder retirar la financiación pública a estos centros que defienden el modelo diferenciado, es decir, segregar a los alumnos por motivo de sexo. Hace cuatro años ya se retiró el concierto de la etapa de ESO, pero ahora se ha eliminado también en infantil de segundo ciclo y primaria, esto es, de 3 a 12 años. En total, 247 grupos de ocho centros.

Con una normativa en contra del modelo diferenciado que propugnan, las escuelas del Opus eran conscientes de que perderían la financiación este año, de cara al próximo curso, y buscaron la fórmula para sobrevivir como privadas: fusionándose con una escuela gemela (una de niños con otra de niñas) para reducir costes compartiendo instalaciones, recursos y profesorado. Así, durante este último año se dieron a conocer las fusiones de Viaró con Canigó (Sant Cugat y Barcelona), La Farga con La Vall (Sant Cugat y Sabadell), Bell-lloc con Les Alzines (Girona) y Pineda con Xaloc (L’Hospitalet de Llobregat).

Pero los grandes centros del Opus han visto que podían salvar la etapa de infantil, donde la escolarización ya es mixta, y han visto han optado por un movimiento administrativo para crear un nuevo centro -con código independiente- para todas las etapas privadas y mantener el que ya tienen concertado para infantil. Los diferentes procesos están recogidos en varias resoluciones del Departamento de Educación, publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat durante los meses de febrero y marzo. En el caso de La Vall y La Farga, mantienen esta nomenclatura para la etapa de infantil, mientras que el nuevo centro llevará el nombre tradicional y el añadido de “primaria, secundaria y bachillerato”. Viaró, por su parte, ha creado el centro Hexàgons para alumnos de cero a seis años.

El caso de las escuelas de L’Hospitalet de Llobregat es diferente, ya que desde hace dos décadas los alumnos de infantil ya cuentan con un centro propio, Avantis, ubicado justo entre los dos colegios de primaria: Xaloc (de niños) y Pineda. Como en el resto de casos, Avantis también mezcla niños y niños y, por ello, mantiene el concierto educativo en sus seis líneas, lo que se traduce en unos 500 alumnos de 0 a 6 años.

En el lado opuesto están los centros de Girona -Bell-lloc y Les Alzines-, que también habían valorado la posibilidad de crear un nuevo centro de infantil, pero finalmente lo han descartado, de modo que esta etapa también será de régimen privado a partir del próximo curso. “No era la mejor opción porque no tener continuidad concertada en primaria nos llevaba a una situación poco coherente para las familias, generaba incertidumbre y dificultaba la construcción de un proyecto educativo sólido y estable”, aseguran desde los centros. Además, admiten que les da libertad para poder escolarizar a alumnos de los alrededores de Girona, algo que ahora tenían limitado siguiendo las normas de preinscripción de la Generalitat.

Camp Joliu pasará a mixto

El futuro incierto que les ofrecía ser un centro privado ha llevado a la escuela de Camp Joliu, en l’Arboç, ha decidir pasarse a mixto y mantener el concierto. De hecho, este fue uno de los primeros centros, junto con Viaró, a renunciar a la financiación para poder mantener el modelo diferenciado hace cuatro años. Entonces, solo afectaba a la ESO. “Renunciamos a la financiación en secundaria, pero no nos podemos permitir perderla también en primaria. Por el contexto en el que se encuentra la escuela, no podemos mantenernos como privados, así que no podemos renunciar al concierto”, admite una portavoz de la escuela, que ya comunicó su decisión a las familias antes de Semana Santa. En este caso, la mezcla de niños y niñas será sencilla, ya que ahora estudian en edificios separados, pero en el mismo solar. Educación les concedió en marzo el concierto en todas las etapas.