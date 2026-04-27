La Audiencia Nacional decide si exonera a Pujol o le hace declarar por la fortuna oculta

La Audiencia Nacional decide este lunes si Jordi Pujol debe declarar como acusado o bien si le exonera del juicio contra la familia por el deterioro cognitivo que padece. El expresidente de la Generalitat, de 95 años y con una salud física y mental precaria, viajó este domingo en coche, acompañado por su familia, hasta Madrid. Está previsto que comparezca en la sede del tribunal en San Fernando de Henares a las 9.30 horas para ser examinado, una vez más, por un médico forense de la Audiencia Nacional. Los magistrados resolverán a continuación si declara o si, por el contrario, consideran que no está capacitado para hacerlo.

Al inicio del juicio por la fortuna que la familia Pujol ocultó a la Hacienda española en Andorra durante más de tres décadas, los forenses ya examinaron con detenimiento el estado de salud de Pujol. Concluyeron, por unanimidad, que no está en condiciones de afrontar con éxito un interrogatorio ni de someterse, con todas las garantías, a un proceso. El tribunal optó entonces ganar tiempo: permitió que el expresident (así como el resto de acusados) se ausentara de las sesiones del juicio oral, pero dejó para más adelante la decisión sobre si debía o no declarar y afrontar las posibles responsabilidades de una causa penal. Ese momento ha llegado.

A lo largo de estos meses, Pujol apenas ha preguntado a los suyos sobre la evolución del juicio. Pero ni se ha conectado en ningún momento por videoconferencia ni mucho menos ha asistido a la vista oral. El único miembro de la familia que lo ha hecho (ha asistido a casi todas las sesiones de forma activa, tomando notas) es el mayor de los siete hijos del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, protagonista casi absoluto de un juicio que gira en torno a sus profusos y peculiares negocios de intermediación: la Fiscalía Anticorrupción sospecha que los pagos millonarios que recibió de multitud de empresas (algunas, adjudicatarias de la Generalitat) fueron una tapadera para hacer llegar mordidas a cambio de obra pública. Del expresidente catalán apenas se ha hablado, más allá de la supuesta titularidad de una cuenta andorrana que, presuntamente, fingió poner a su nombre para salvaguardar a Júnior, el primogénito, de ciertas reclamaciones económicas de su exesposa, la también acusada Mercè Gironès.

Ese vacío en torno a la figura de Pujol no le ha evitado, sin embargo, la llamada del tribunal. El magistrado presidente de la sala, Ricardo de Prada, anunció la semana pasada que Pujol debía comparecer. Para sorpresa de muchos, añadió que debía hacerlo personalmente. La decisión irritó a la familia y al entorno del expresident, aunque De Prada la justificó para no incurrir en el vicio del “edadismo”: se trata de examinar, por última vez y una vez transcurridos cinco meses desde el inicio de las sesiones, si el acusado está en condiciones de ser juzgado por los hechos de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción, que solicita para él una pena de nueve años de cárcel. La sala ordenó que, en caso de que finalmente declare, Pujol pueda estar acompañado en todo momento por un médico forense.

El primer día del juicio, el hombre que dirigió la Generalitat catalana durante 23 años (de 1980 a 2003) compareció ante el tribunal, pero lo hizo por videoconferencia desde su casa, acompañado por un abogado y persona de máxima confianza. Pujol se puso a disposición de los jueces, aunque admitió que tenía “dificultades” para explicar ciertas circunstancias debido a su estado de salud. Previamente, los forenses que lo habían examinado (dos del Instituto de Medicina Legal de Cataluña que lo visitaron en su casa y uno más de la Audiencia Nacional) concluyeron que no estaba en condiciones y que debía ser apartado del proceso. Pero la sala desoyó el criterio técnico y decidió que el juicio siguiera adelante contra él, aunque abrió la puerta a revisar la decisión cuando llegara el turno de las declaraciones de los acusados.

Pujol puso en marcha sin quererlo la maquinaria judicial al confesar, en un comunicado público emitido en julio de 2014, que su familia (pero no él mismo) había mantenido una fortuna oculta que mudó en distintas entidades bancarias de Andorra: Banca Reig, Andbank y finalmente la Banca Privada d’Andorra (BPA). Lo que está en discusión en el juicio es, entre otras cosas, el origen de ese patrimonio. Aunque no dispone de pruebas documentales que lo avalen, la familia sostiene que el dinero procede de una herencia que Florenci Pujol, padre del expresident, dejó a los suyos por si la carrera política emprendida por su hijo topaba con dificultades. La Fiscalía Anticorrupción, por el contrario, sitúa la corrupción política en la génesis de esos fondos.