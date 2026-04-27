El Congreso Mundial de Arquitectos reunirá este verano a 10.000 profesionales en Barcelona

En el gremio de los arquitectos, hablar del Congreso Mundial de verano de 1996 en Barcelona es recordar miles de profesionales reunidos en la ciudad todavía con resaca de los Juegos Olímpicos, muchas veces en espacios públicos, para hablar del futuro de las ciudades: reclamaron un oficio más humano, social y político, con mirada expresa a lo que entonces llamábamos Tercer Mundo, hoy Sur Global. Este verano, 30 años después, y con retos que entonces eran difíciles de imaginar (crisis climática, nuevas guerras, IA), Barcelona volverá a acoger a miles de arquitectos (se esperan 10.000), para debatir y compartir experiencias en el Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).

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El Colegio y las autoridades han presentado este lunes en el Colegio de Arquitectos de Barcelona (COAC) el programa de un congreso que, del 28 de junio al 2 de julio, tendrá tres sedes: el Museo Disseny Hub, el Centro Internacional de Convenciones del Fòrum y las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besòs. La entrada completa al congreso oscila entre 240 euros para profesionales y los 50 para estudiantes. Además, la Sagrada Familia acogerá la ceremonia de entrega de los premios que cada tres años la UIA otorga coincidiendo con el congreso. Aunque pueda parecer que es al revés, ser la sede del congreso es el origen de que Barcelona sea este año Capital Mundial de la Arquitectura.

Con un lema en gerundio que evoca el “devenir”, Becoming. Arquitectures for a planet in transition, y un comisariado que forman seis profesionales de despachos distintos, reunirá a 250 ponentes de 130 países, más de 100 sesiones de debate y tendrá una exposición central de 4.000 metros cuadrados y 70 itinerarios por Barcelona y su entorno, con espacios que se abrirán al público por primera vez. Los comisario son Pau Bajet, Mariona Benedito, Maria Giramé, Tomeu Ramis, Pau Sarquella y Carmen Torres. “De nuevo Barcelona devendrá un laboratorio. Vamos, Barcelona, es vuestro turno otra vez”, ha animado Teresa Táboas, vicepresidenta de la UIA y del Congreso.

El decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), Guim Costa, ha destacado que Barcelona ganó la candidatura a Pekin, a quien ahora dará el relevo; y que por primera vez el Congreso decidió a sus comisarios en un concurso internacional, “lo que ha provocado dinámicas nuevas y una voz con mucho peso intelectual”. También ha celebrado el “intenso trabajo vinculando el COAC, CSCAE y UIA y el Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio, y las aportaciones de que han hecho las tres administraciones”. Costa ha invitado a los participantes a hacerse “suyo el congreso”, mientras la presidenta del consejo de colegios de España, CSCAE, Marta Vall-llosada, ha confiado en que el encuentro “será una gran ocasión para compartir y avanzar en los retos del futuro”. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aludido al “binomio arquitectura y ciudad” que es la capital catalana, ha reivindicado “el derecho a la belleza” y ha aplaudido la “cocreación de abajo a arriba” de los programas de la capitalidad y el congreso.

En la presentación del programa, los comisarios han explicado que se centrará en seis ejes (ecosistemas, reutilización, materiales, políticas públicas, legislación y cultura). Del 29 de junio al 1 de julio el CCIB acogerá las conferencias, con voces, han defendido los comisarios, equilibradas en representación de territorios, generaciones y género. Habrá sesiones plenarias moderadas por “antagonistas críticos” llamados a cuestionar las “narrativas dominantes”, conferencias, debates, mesas redondas y talleres para estudiantes.

Las tardes serán el momento de protagonismo de las Tres Chimeneas, como escenario, en el exterior, de debate colectivo e intercambio de conocimientos. En el entorno de la antigua térmica se construirán estructuras efímeras, la mayor una grada con capacidad para 1.500 personas.