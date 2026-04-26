Cataluña aborda los riesgos por los miles de árboles caídos en el temporal de invierno

Las borrascas de mediados de febrero y marzo, con vientos de 120 kilómetros por hora y puntas de hasta 200 en varios puntos de Cataluña, tumbaron miles de árboles. Algunas zonas, dicen sus vecinos, parecían “territorio en guerra”. Son varias las comarcas afectadas: Maresme, Montsià, Gironès o Alt y Baix Empordà, pero la peor parte se la llevó el Ripollès. Cayeron 23.500 toneladas de madera en bosques públicos, cuando al año la comarca produce unas 6.000.

Los más afectados tardarán casi un siglo en volver al estado anterior. Ahora debe decidirse qué hacer en cada zona para evitar plagas de escolítidos (insectos perforadores) y evitar que se conviertan en combustible para incendios. El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) calcula que necesitarán unos 130.000 euros en obras en la red viaria. La Generalitat está valorando los daños para actuar en bosques propios y acompañar a ayuntamientos y privados con líneas de ayuda.

Un episodio sin precedentes dejó varios bosques de pino rojo devastados, en total 312 hectáreas. Pero los daños también alcanzaron cascos urbanos y urbanizaciones. En Mataró cayeron un centenar de árboles y hubo 39 afectados; en Girona también rondaron el centenar, medio centenar en Platja d’Aro, una treintena en Begur y Palamós y veinte en Figueres. Pero algunos bosques del Ripollès quedaron aniquilados. Una de las poblaciones más afectadas es Vilallonga de Ter, con 97,2 hectáreas arrasadas, 43 en el bosque público de Sant Bernabé y 41 en el Bac d’Abella. En Campelles afectó a 86 hectáreas; en Ribes de Freser, 36 y 33 en Planoles.

Solo hay constancia de algo parecido en 2008, cuando un “estallido” —columna de aire que cae desde la base de la nube contra el suelo y causa un fuerte viento horizontal hacia todos lados— destrozó bosques en Ribes y Campelles.

“Estos fenómenos extremos provocados por el cambio climático cada vez serán más frecuentes y en zonas donde no están acostumbrados”, afirma el asesor de gestión forestal y de innovación del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), Francesc Cano, que atribuye parte de la responsabilidad de los graves efectos al abandono de los bosques desde mitad del siglo XIX.

Cataluña tiene una extensa superficie forestal que cubre el 65% de territorio, dos millones de hectáreas con dos terceras partes de bosques arbolados sin gestionar. Todos tienen dueño: un 76% son de propiedad privada, un 20% de consistorios y un 4% de la Generalitat.

Un árbol caído por el viento en la Sierra Cavallera entre Abella y Vilallonga del Ter (Girona). Massimiliano Minocri

Puntualmente, los árboles se pueden romper o tumbar de forma natural, por viejos o enfermos. Sin embargo, en situaciones de viento extremo pueden caer grandes masas de árboles y provocar un “efecto dominó” de gran impacto visual.

Según los técnicos, este fenómeno se produce “por una suma de factores que aumenta su vulnerabilidad”. Cuando antes del viento ha habido lluvias que dejan el suelo húmedo y blando, las raíces no pueden aferrarse bien. Además, si los árboles están en suelos delgados y poco profundos, tendrán raíces inestables y superficiales, y más en pendientes pronunciadas. Otro factor, en Pirineo y Prepirineo, es la “nevada húmeda” (nieve que cae a 0°C), que pesa mucho más que la nieve polvo, rompe ramas y deja árboles debilitados.

La gran masa de árboles caída en el Alt Ripollès preocupa más “por las plagas posteriores que puedan atacar a árboles debilitados y acaben dañando o matando a otros sanos; que no como combustible seco para incendios, porque el riesgo en la zona es moderado”, detalla Jordi Vayreda, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF). El director técnico del CEINR, Gerard Vila, coincide y puntualiza que “aunque el Ripollès, históricamente, no tiene un gran registro de incendios, habrá más peligro si no se puede sacar la madera de ciertas zonas y el verano es seco”.

Ante la devastación de estos bosques, los especialistas coinciden en que “no existe una respuesta única, ya que la gestión de árboles caídos genera tensiones entre prioridades ecológicas y económicas”. Debe valorarse cada caso. A menudo, la prioridad es retirar la madera para mantener caminos y vías de acceso, sobre todo cerca de carreteras o infraestructuras. “Si se deja secar se convierte fácilmente en combustible cerca de zonas de paso, aumentando el riesgo de incendio”, apuntan. En estos casos, la madera puede comercializarse, aunque a menudo solo es viable con ayudas de la administración, y suele destinarse a aglomerados o biomasa.

Árboles caídos en una bosque frente a Vilallonga del Ter (Girona). Massimiliano Minocri

En el Ripollès, “parte de los árboles están en bosques de utilidad pública y deberán seguir el procedimiento administrativa; cada consistorio deberá hacer lotes para sacarlos a subastas extraordinarias públicas que autoriza la Generalitat”, ha detallado Vila, que ha avanzado que ya ha habido ofertas. La preocupación se centra en sacar la madera antes de que pierda valor. Hay zonas como el Bac d’Abella, de orografía complicada, a las que no se ha podido llegar y donde deberán hacerse viales. Aunque los precios del aprovechamiento de la madera no son muy elevados, suponen un ingreso destacable para las finanzas de pueblos como Vilallonga de Ter, de 400 habitantes.

A pesar del paisaje desolador que queda, hay expertos que creen que hay que tener en cuenta los beneficios que la madera muerta proporciona al ecosistema. Dejarla puede aportar nutrientes y crear nuevos hábitats y escondrijos para diversas especies, además de favorecer la biodiversidad. Los claros que deja rompen la continuidad del bosque y ayudan a frenar la propagación de incendios. Sin embargo, por lo general no se considera beneficioso cuando hay una caída tan masiva.

Los expertos señalan que “evitar totalmente los efectos de vientos extremos es imposible, pero sí pueden lograrse bosques menos vulnerables a fenómenos adversos”. Para ello, se necesita gestión previa y no repoblar las zonas afectadas, ya que la naturaleza se recupera por sí misma. “Los bosques no gestionados, donde todos los árboles tienen la misma edad, son largos, delgados y separados a la misma distancia: el viento pasa por todas partes y es más fácil una caída masiva”, apuntan. “La mejor estrategia de prevención —dicen— es tener bosques heterogéneos en estructura y composición de especies y tamaños, para que se protejan entre ellos y evitar un efecto dominó”. El Govern advierte: “Intentamos prevenir, pero el cambio climático afectará aunque hagamos los deberes”.