Un hombre detenido en Barcelona por matar a su madre en una residencia

La mujer tenía 92 años y estaba en un centro sociosanitario del distrito de Sant Andreu

Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes a un hombre de 67 años que presuntamente ha matado a su madre de 92 que estaba ingresada en un sociosanitario del distrito barcelonés de Sant Andreu, según han explicado fuentes conocedoras a la agencia Europa Press.

La policía catalana ha indicado a través de un comunicado que la detención se ha producido sobre las 08.45 horas, cuando el 112 ha recibido un aviso por parte de un hombre que informaba que había matado a su madre.

Al lugar de los hechos se han desplazado diversas patrullas para comprobar los hechos y la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas.