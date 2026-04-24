El médico personal de Pujol denuncia que hacerle declarar el lunes en Madrid sería un “atentado claro contra los derechos humanos”

En una entrevista en el Aquí Catalunya, Jaume Padrós califica de “muy cruel” que la Audiencia Nacional cite al expresidente este lunes en Madrid y añade que “está peor”

Este lunes 27 de abril, el día de la Moreneta, todos los focos apuntarán hacia la Audiencia Nacional. A primera hora de la mañana se ha citado presencialmente al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en el marco del juicio que investiga la fortuna que la familia mantuvo oculta en Andorra. Media hora antes se le someterá a un último reconocimiento médico. En una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Cataluña, su médico personal, Jaume Padrós, ha criticado que hacerle ir hasta allí le parece “por decirlo suave, muy cruel, porque parece como si el tribunal no se fiara de los forenses que le han examinado aquí”. Él fue quien firmó uno de los tres informes médicos que la defensa aportó al tribunal para acreditar que el estado de salud de Pujol, de 95 años, no le permite poder enfrentar un interrogatorio en condiciones.

Bajo su punto de vista, sentarle en el banquillo de los acusados “sería un gravísimo atentado contra los derechos humanos del president“. “Quizás soy ingenuo”, añade, “pero tengo la esperanza de que esto sea solo porque el juez quiere demostrar a la corte de la capital que no se dobla ante alguien que representa al poder político”, ha afirmado el doctor, para quien es “inimaginable” que terminen haciéndole declarar.

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Una vez más, Padrós ha insistido en el hecho de que Pujol “no está en condiciones de poder defenderse y establecer un relato o una confrontación dialéctica” como la que se prevé en un juicio de estas características, además del problema que representa un desplazamiento de 600 quilómetros para un hombre de 95 años.

Sobre el estado actual de salud del expresidente y exlíder de CDC, su médico apunta que “no está mejor” que hace unos meses, cuando comenzó el juicio. “Está estable, pero discretamente peor” recuerda que padece de una enfermedad degenerativa que, como tal, está asociada a un deterioro progresivo.

La familia de Pujol ya prepara el delicado desplazamiento del próximo lunes, así lo ha confirmado Padrós, que ha recordado que “su voluntad es ir a todo, pero el hecho de querer no significa tener capacidad para poder gestionarlo”.