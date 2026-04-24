El Ayuntamiento de Barcelona compra por tanteo una finca de 14 viviendas en el Eixample

Las viviendas vacías se destinarán a las personas inscritas en el registro de viviendas de protección oficial a un coste total de 6,1 millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado la compra por tanteo y retracto un edificio de viviendas en la calle de la Diputació, 161, en el Eixample, con 14 pisos, 13 de ellos vacíos y uno con un contrato de renta antigua vigente. Las 13 viviendas vacías se destinarán a las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Barcelona. El coste total de la operación es de 6,1 millones de euros: 4,6 millones de euros se destinarán a la adquisición de la finca y 1,5 millones a la adecuación del edificio.

El cuarto teniente de alcaldía, responsable de los temas de vivienda y concejal del Eixample, Jordi Valls, lo ha anunciado en el Plenario del Consejo Municipal de este viernes, durante el debate de una proposición del grupo del PSC que pide transferencia de fondos estatales a los municipios para las adquisiciones por tanteo y retracto.

En concreto, el Plenario ha acordado, por iniciativa del grupo socialista, que el Ayuntamiento de Barcelona inste a la Generalitat a concretar con el gobierno del Estado la formulación de estos fondos estatales destinados a la compra de inmuebles para ampliar el parque de vivienda pública en Cataluña y que haya “una transferencia hacia los municipios que quieran establecer las adquisiciones por Tanteo y Retracto como prioridad municipal”.

También acuerda que el consistorio barcelonés “utilizará este fondo para potenciar la compra de fincas de propiedad vertical y explorará vincular, si se tercia, los proveedores de vivienda social”. El acuerdo se ha tomado con el voto de calidad del alcalde ya que Junts se ha abstenido y ha habido un empate entre los concejales que han votado a favor (PSC y ERC) y en contra (BComú, PP, Vox).

Valls ha subrayado en su intervención que “el tanteo y retracto es una política estratégica del Ayuntamiento de Barcelona para ampliar el parque asequible”, especialmente en zonas de la ciudad como el propio Eixample, Gràcia o Ciutat Vella, donde hay menos disponibilidad. “Debemos destinar más recursos, en el ámbito catalán, en el ámbito estatal y en el ámbito europeo”, ha considerado el teniente de alcaldía, que también ha sostenido que el tanteo y retracto contribuye a frenar y mitigar la gentrificación, ya que la adquisición permite blindar la finca ante posibles procesos especulativos.