Salvador Illa reivindica el catalán en un discurso de Sant Jordi centrado en la regularización de inmigrantes

Illa ve en Sant Jordi un ejemplo "tan necesario" de fraternidad y humanidad de Cataluña al mundo. El presidente de la Geeralitat, Salvador Illa, ha expresado este jueves durante la diada de Sant Jordi que, con ella, Catalunya muestra al mundo entero un ejemplo "tan necesario hoy" de fraternidad y de humanidad y ha destacado que los termómetros económicos y morales demuestran que el futuro en Catalunya es bueno. POLITICA GENERALITAT

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado el discurso oficial con motivo de la Diada de Sant Jordi para defender el catalán como el punto de encuentro de la cultura catalana y ha subrayado la necesidad del proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno central, que tendrá especial impacto en Cataluña. “El catalán nos necesita a todos”, ha asegurado el jefe del Govern, quien ha defendido que cada nuevo catalanoparlante es “es el éxito colectivo del país”.

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Illa ubica así el impulso al catalán como parte central de una política de cohesión social que mira al futuro sin renunciar a la memoria. El discurso, que se ha grabado en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, ha comenzado con una defensa de la regularización de inmigrantes. “La regularización es memoria. Debemos recordar cuando fueron nuestros abuelos y bisabuelos quienes tuvieron que marcharse en busca de una vida mejor. La regularización es, sobre todo, futuro”, ha recordado.

“Queremos que puedan vivir y contribuir con plenitud, con derechos y con deberes”, ha afirmado Illa, que ha puesto el énfasis en que a las personas que va dirigido este programa son “vecinos, madres y padres de alumnos, trabajadores que sostienen el día a día del país” y que ya están arraigadas en Cataluña.

Illa ha aprovechado para sacar pecho de las políticas más decididas en vivienda dentro de todo el Estado o del decreto que facilita las ayudas a los enfermos de ELA, como una muestra de la apuesta de su Ejecutivo por poner a las personas en el centro. Y ahí ha enlazado con el papel del catalán y la inmigración. El president ha enfatizado que este año se alcanzará una oferta récord de 150.000 plazas para aprender catalán.

Cada nuevo hablante de catalán, ha subrayado Illa, es una esperanza colectiva, poniendo así en valor el papel de la lengua como herramienta de inclusión, a pocas semanas después del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el catalán en la escuela. Y en pleno debate sobre la vitalidad y eso social del catalán.

En el discurso, Illa también ha hecho una defensa cerrada de la paz en un contexto internacional marcado por la guerra en Oriente Medio. “En Cataluña tenemos claro que los números más importantes no son los del precio del petróleo, sino los de las vidas que se están perdiendo”, ha dicho. “Los catalanes y catalanas no somos ajenos a ese dolor. Por eso decimos “Sí a la paz”. La guerra es evitable. Hay que poner todas las energías en la diplomacia y el diálogo. Estamos a tiempo de evitar más muertes, más desplazamientos, más devastación", ha puntualizado.

Illa también ha aprovechado para agradecer a todos los servidores públicos, libreros y floristas que hacen posible que Cataluña viva el 23 de abril de una manera tan intensa. “La diada de Sant Jordi nos reúne a todos y a todas, sin excepción. Nos hace mejores, decimos este año. Y quiero deciros que todos vosotros, cada uno de vosotros, hacéis mejor Sant Jordi”, ha remachado.