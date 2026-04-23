La ‘ultra’ Aliança Catalana recurre a ex de Junts y del PSC y presenta seis candidatos de una tacada

El partido de ultraderecha Aliança Catalana sigue sin tener candidato para Barcelona de cara a las elecciones municipales del año que viene, pese a sus intenciones de encontrar con la mayor brevedad posible un nombre de garantías. La dirección del partido que comanda Sílvia Orriols había manifestado su convencimiento de poder dar a conocer el cabeza de cartel para la capital catalana a mucho tardar por Sant Jordi, pero cumplida la fecha Aliança ha reconocido que sigue con las manos vacías y ha optado por desvelar, de golpe, seis candidatos para municipios de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y las Terres de l’Ebre. La formación sigue con la dinámica de incorporar a candidatos salidos de otras formaciones políticas. El cabeza de lista de Tortosa será Eduard Rel, que fue un ex cargo del PSC en las Terres de l’Ebre, y la candidata de Roda de Ter (Barcelona) será Marina Quintana, que había representado a Junts en el mismo municipio.

Figueres, Tàrrega, Banyoles y Reus completan el listado de municipios que ha elegido Aliança para aterrizar de manera oficial este 23 de abril. Un vídeo donde aparecen los seis candidatos ha sido la manera elegida por el partido para presentar sus aspirantes a ganar las alcaldías en municipios de peso en Cataluña. En todos los casos, el mensaje con el que se dan a conocer tiene un hilo conductor similar: “cambio valiente”; “sin complejos”; “recuperar lo que es nuestro”; “no estoy dispuesto a ver como destruyen nuestra ciudad”; “ya basta de inmigración descontrolada”. Y apelaciones recurrentes a la “seguridad” y a la “identidad”.

Aliança trata de sacar partido de la táctica de buscar candidatos en otras formaciones. Además de los casos de Tortosa o Roda de Ter, recientemente también dio a conocer que su candidato para la alcaldía de Amposta, también en las Terres de l’Ebre, es el hasta ahora número 2 de Junts en la localidad. La estrategia no le da resultados en Barcelona, donde ha sondeado sin suerte a varios candidatos. El expresidente del Barça Sandro Rosell fue uno de ellos, según una información de Nació.

Aliança, con su líder Sílvia Orriols, se hizo con la alcaldía de Ripoll en 2023 pero tuvo una presencia residual en el resto de municipios de Cataluña. La formación trata de armar su crecimiento apuntalada en los dos escaños que tiene en el Parlament. Su discurso pivota sobre la islamofobia y la relegación de la inmigración. Apenas se detiene en aportar propuestas en materia de política económica, sanidad, educación o cultura, más allá de prometer “el máximo nivel de vida para los catalanes” y “la declaración unilateral de independencia y la expulsión del Estado español de Cataluña”.