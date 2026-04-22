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Cataluña
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La UPF abrirá un centro de investigación en bienestar social en 2028

Será uno de los tres edificios que se ubicarán en el antiguo Mercat del Peix

Reproducción de cómo será el futuro edificio Àgora de la Universidad Pompeu Fabra.UPF
Ivanna Vallespín
Ivanna Vallespín
Barcelona -
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El solar del antiguo Mercat del Peix de Barcelona empieza a ver el detalle de sus futuros inquilinos. Si la semana pasada se conocían más detalles del PRB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) revela ahora aspectos del futuro edificio Àgora, un nuevo centro de investigación centrado en el bienestar de la sociedad.

Àgora será un edificio de unos 8.000 metros cuadrados, que supondrá una inversión de cerca de 20 millones, que financia el Incasòl. El proyecto está en licitación y se prevé iniciar la construcción este verano para que esté operativo a mediados de 2028. La previsión de la UPF es que llegue a albergar un centenar de investigadores.

La rectora de la UPF, Laia Nadal, ha explicado que el objetivo es que el centro se convierta no en un think tank, sino en un do tank. “No se trata solo de hacer un diagnóstico de un problema, sino pasar a la acción y proponer soluciones”, ha indicado Nadal. La instalación busca centrarse “en grandes retos de la sociedad actual”, como las necesidades mercado de trabajo, problemas de vivienda relacionadas con la emancipación o las desigualdades intergeneracionales, pero siempre desde el punto de vista de la juventud. En este sentido, se prevé desarrollar tres programas: uno más centrado en la juventud, otro sobre justicia (relacionado con los derechos y deberes para reducir las desigualdades) y un tercer de resiliencia (cómo afrontar y sobrevivir a grandes crisis, como la sanitaria).

El edificio Àgora estará ubicado en el antiguo espacio del Mercat del Peix, un solar de 45.000 metros cuadrados de la UPF que en los próximos años albergará otros dos centros de investigación: el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) y el Instituto de Biología Evolutiva. Precisamente, hace un par de semanas se dio el pistoletazo de inicio a la construcción del PRBB, que se dedicará al desarrollo de la investigación en medicina de precisión.

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