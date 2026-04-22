La peste porcina se expande y ya son 19 municipios barceloneses los que prohíben el acceso al medio rural

El brote de peste porcina que, desde el mes de noviembre, infecta a los jabalíes de Collserola continúa expandiéndose. El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha aumentado las restricciones de acceso al medio natural a Castellbisbal (Barcelona) después de detectarse un jabalí infectado dentro del municipio. De hecho, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig ha comunicado, este miércoles, que en la última semana se han localizado 16 nuevos casos de jabalíes infectados por lo que la cifra se eleva a 284 casos desde que se inició el brote.

Con la localización de un jabalí contaminado en Castellbisbal, se amplía de 18 a 19 municipios la zona de riesgo y, por tanto, las restricciones de movilidad. De hecho, este mismo miércoles la consejería ha contactado con el alcalde de Castellbisbal y se ha firmado una resolución para prohibir el acceso de la ciudadanía al medio natural de esta localidad. La misma resolución que sigue vigente en los otros 18 municipios afectados entre los que se encuentra Barcelona.

La autoridades manifestaron, en varias ocasiones, que la prohibición de acceso al medio rural no tenía un afán recaudatorio y las fuerzas de seguridad serían pedagógicas con la población que intentara acceder a bosques y caminos no asfaltados. Aún así, ya se han emitido las primeras nueve sanciones económicas a personas que han incumplido las restricciones y Ordeig ha destacado que las “autoridades van a sancionar a todo” aquel que incumpla con la prohibición. El consejero ha anunciado que se va a endurecer la vigilancia de los accesos, Ordeig ha recordado la peligrosidad de acceder a zonas como el Parque de Collserola por la noche, momento en el que se están llevando a cabo batidas para eliminar a los animales, y recordado que seguir las instrucciones es también para “garantizar la seguridad de las personas”.

El titular de agricultura ha anunciado que se ha activado un contrato de emergencia de siete millones de euros, y que permitirán reforzar el dispositivo de control de la PPA con 170 nuevos efectivos, y más de 50 vehículos y otras 50 trampas.

Pese a que cada vez que aparece un positivo retrasa, en 12 meses, la apertura del porcino en algunos mercados internacionales, Ordeig se ha mostrado satisfecho por la recuperación del precio de la carne de cerdo, que se sitúa tres céntimos por debajo que antes de detectarse los primeros casos de infección, y la apertura de las exportaciones de nuevos productos del cerdo a China, uno de los mayores importadores del mercado catalán: “Es un aval al trabajo y la estrategia que se está haciendo”.