Adif reabrirá el tráfico ferroviario de mercancías por el  túnel de Rubí la noche del 28 de abril

Adif prevé restablecer la circulación para el tráfico de mercancías ferroviarias por el túnel de Rubí la noche del martes 28 al miércoles 29 de abril, después de completarse la primera parte de los trabajos de la galería clausurada el pasado 12 de marzo debido a su peligrosidad. Aquel día, la consejera de Territotio de la Generalitat, Silvia Paneque, anunció el cierre del túnel por siete semanas. El cierre de esta infraestructura ha supuesto inhabilitar la única alternativa viable de los trenes de mercancías para entrar o salir hacia Europa por el levante español. Acaba así, un colapso que ha durado un mes y medio.

El mismo día que anunció el cierre de túnel de Rubí, Paneque propuso a las compañías de mercancías un nuevo trayecto que suponía un rodeo -sin precedentes- para llegar al puerto de la capital catalana desviándose por Manresa hacia Lleida y Sant Vicenç de Calders. Suponía que los trenes realizaran 330 kilómetros más y cinco horas extras. Muy pocas compañías optaron por ese recorrido. La mayoría decidió llevar los trenes hasta La Llagosta (Barcelona), subir la mercancía a camiones hasta el Puerto de Barcelona y volverlos a cambiar a otro tren. Operaciones que incrementaron el precio y el tiempo de los traslados de mercancías. Parece que las penurias que ha soportado el sector están a punto de acabar.

Adif ha anunciado la apertura el próximo martes, después de que se complete la primera parte de los trabajos de la fase principal, de la actuación de refuerzo, estabilización y mejora de su estructura.

Pese a ello, el túnel no funcionará a pleno rendimiento. La reapertura provisional se realizará en régimen de circulación en vía única entre Castellbisbal y Rubí-Can Vallhonrat durante 12 horas al día, de miércoles a domingo, y durante 21 horas los lunes y martes. Esta operativa seguirá vigente durante, al menos, un mes hasta completar los trabajos que todavía siguen pendientes en este túnel víctima de la infrafinanciación. De hecho, no es la primera vez que el túnel cierra. Tras el accidente ferroviario de Gelida del pasado 20 de enero, la galería permaneció 15 días cerrada por obras de urgencia causando perdidas millonarias en el sector.

Adif, ahora, destaca las necesidades de priorizar la reapertura de los servicios de mercancías y ya ha comunicado a los titulares de la línea la intención de reabrir la infraestructura.

Desde finales de enero se están llevando a cabo, mediante el mecanismo administrativo de emergencia, las operaciones de refuerzo interior de la estructura en 123 de los más de 900 metros del túnel. La actuación consiste en la implementación de piezas metálicas denominadas cerchas, fabricadas a medida de cada sección del túnel y ancladas a la base de la solera, previamente excavada y hormigonada, para servir como armazón para un anillo de refuerzo de hormigón armado dentro del túnel. Estas obras ya se sabían que debían realizarse antes de la crisis de Rodalies, pese a ello, han tenido que hacerse por la vía de urgencia debido al lamentable estado del túnel. Desde mediados de marzo, Adif ha trabajado en la estabilización de unos 60 metros de longitud de túnel, lo que obligó a interrumpir totalmente la circulación hasta el próximo martes. En los 63 metros restantes de los 123 incluidos en la actuación en curso quedarán ejecutadas las cimentaciones y gran parte de las cerchas. Quedarán pendientes los trabajos de colocación de las cerchas restantes, las chapas bérnold de encofrado, el hormigonado y el hormigón proyectado, aunque su ejecución podrá compatibilizarse con la circulación de trenes de mercancías en las franjas previstas.

Adif mantiene en este túnel una monitorización permanente de la estructura mediante más de 30 sensores para controlar la estabilidad de las secciones todavía no reparadas. Una vez finalicen las obras de emergencia, continuará con el refuerzo de la longitud restante mediante un expediente ordinario que se encuentra en fase de adjudicación.