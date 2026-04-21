Salvador Illa mantiene la confianza en su jefe de gabinete, imputado en una causa en un juzgado de Martorell

El Govern de Salvador Illa (PSC) ha mostrado este martes su “plena confianza” a Eduard Rivas, jefe de gabinete del president, e imputado en una causa judicial de su época como alcalde en Esparreguera (Barcelona). Fuentes del Govern han añadido que el propio Rivas es el primer interesado en aclarar cuánto antes esta investigación y de ahí “su total disposición a colaborar en lo que sea necesario”.

Los Mossos d’Esquadra incautaron el 15 de enero el móvil a Rivas por orden del titular del juzgado número 7 de Martorell para indagar el contenido del teléfono en una causa abierta sobre contratos del Ayuntamiento, informa El Periódico de Catalunya. Las pesquisas están relacionadas con supuestas irregularidades en la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), con sede en Esparreguera y dedicada a ofrecer trabajo a personas con discapacidad intelectual, riesgo de exclusión y vulnerabilidad.

La investigación persigue aclarar presuntas irregularidades en la citada fundación, con sede en Esparraguera, y dedicada a ofrecer trabajo a personas con discapacidad intelectual, riesgo de exclusión y vulnerabilidad, ante la posibilidad de que parte del dinero procedente de contratos públicos acabara sufragando presuntamente gastos privados de miembros particulares ligados a dicha organización.

Rivas se ha personado en la causa con un letrado para ejercer la su defensa. El mismo juzgado ha abierto otra causa reservada en en la que se ha incluido el móvil. Rivas fue asesor en el Parlamento Europeo de Raimon Obiols y de Javi López (2008-2015) y alcalde de Esparraguera durante nueve años (2015-2024) antes de ser nombrado jefe del gabinete de Illa en agosto de 2024.