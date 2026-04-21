Bieito, Rigola, Liddell y Anne Teresa de Keersmaeker, en el Grec de los 50 años

El Grec del 50 aniversario, que se inaugurará el 29 de junio en el anfiteatro con L’òpera de tres rals, un montaje que abrirá posteriormente la temporada del Lliure (que celebra los mismos años), ofrecerá 99 espectáculos, 38 de ellos coproducciones, con nombres de creadores como Calixto Bieito, Àlex Rigola, Angélica Liddell o Anne Teresa de Keersmaeker. La programación de la gran cita de verano barcelonesa, que han presentado hoy en el anfiteatro bajo un sol de justicia y con gorra de regalo para los asistentes, el alcalde Jaume Collboní, el concejal de Cultura Xavier Marcé y la directora del festival, Leticia Martín, incluye un documental sobre el espíritu del Grec que arrancó en 1976 a cargo de cuatro directores de cine, Sílvia Munt, Núria Giménez, Jaume Claret y Mar Salicrú y en el que se podrán escuchar voces de veteranos de aquella primera iniciativa como Mario Gas. También incluye el Grec 50 una colaboración inédita con la Sagrada Familia: el concierto titulado Arrels de llum, fruto de otra sinergia de aniversarios como la del Lliure, el centenario de Gaudí. En total, serán 43 espectáculos de teatro, 19 de música, 22 de danza, 7 de circo, 4 proyecciones de cine y 4 instalaciones artísticas, para los que se pondrán a la venta 197.344 entradas, 36.706 del Teatre Grec, epicentro del festival y uno de sus 58 espacios. La imagen del fauno icono del festival es este año una máscara abstracta de aire psicodélico que conecta con la estética de los setentas.

Entre los espectáculos más destacables del enorme y gozoso popurrí de la programación, aparte del inaugural que es una revisión de Marta Pazos del musical clásico de Brecht/ Kurt Weill con Nao Albert encabezando el reparto y dirección musical de Dani Espasa, figuran La verdadera historia de Ricardo III, Shakespeare pasado por Calixto Bieito a cargo del Teatro San Martín de Buenos Aires, con dramaturgia de Adrià Reixach y con Joaquín Furriel como el contrahecho y malvado protagonista (en el anfiteatro, 10 y 11 de julio); otro Shakespeare, este a cargo de Rigola, que adapta Somni d’una nit d’estiu (que mejor obra del Bardo para el festival de verano) mezclándola con la factory de Andy Warhol y trasladando los bosques isabelinos a los años sesenta (teatro Heartbreak Hotel, todo julio); Brel, de la coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker y su compañía Rosas que parte de las canciones de Jacques Brel (16 y 17 de julio, anfiteatrO9; Liddell con su pieza sobre Mishima, Seppuku, que se representará en el Lliure de Montjuïc los días 24, 25 y 26 de julio a las 4.45 de la madrugada; o la sugestiva mezcla de “danza, acrobacia y acciones extremas” para explorar los mitos del agua y la feminidad y con referencias obvias a las sirenas y a la ahogada Ofelia de Hamlet titulada Ophelia’s got talent, de la directora, coreógrafa y performer austriaca Florentina Holzinger (2 y 3 de julio, Lliure Montjuïc).

También, Mal Pelo que recupera su coreografía Inventions para bailar por primera vez en el anfiteatro, el Tao Dance Theater, el flamenco fusión del nuevo disco de Yerai Cortés, la mezcla de poesía árabe y occidental de Ghazal (poema d’amor) con Refree y Ben Selim Moon, Cançons del Grec (selección de canciones escuchadas en el anfiteatro a lo largo de los años del festival) o La nit del musical alt, revisión de la historia de los musicales y la democracia que vuelve tras el éxito de la pasada edición, todo ello en el mismo anfiteatro al igual que la propuesta Les flors prohibides, un proyecto musical de ayuda a Palestina; o los conciertos de Sébastien Tellier y Roger Mas con la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

Una imagen de 'Ophelias's got talent'

Otras propùestas interesantes son Wasted Land, de la sudafricana Ntando Cele a partir del poema de T. S. Eliot y que explora con teatro, vídeo y poesía la gestión de residuos en un mundo en crisis climática en el que resuena la tierra baldía del poeta (Lliure Montjuïc), Muljil, del colectivo surcoreano Elephants laught, espectáculo sobre la resistencia y la fragilidad inspirado en las buceadoras tradicionales coreanas haenyeo de la isla de Jeju y que presenta a los intérpretes sumergidos en depósitos de agua (Lliure) o, sin salir de Corea del Sur, 1 degree Celsius, de la coreógrafa Sung Im Her, que reflexiona también sobre la emergencia climática (Mercat de les Flors). Asimismo en el Mercat, el coreógrafo y bailarín camerunés Zora Snake con Combat des lianes, y la Hofesh Shechter Company con Theatre of dreams.

Estarán presentes en el Grec dos nombres tan internacionales como Christiane Jatahy, con Un julgamento, basado en Un enemigo del pueblo, de Ibsen y para el que cada función se creará un jurado con once espectadores, y Romeo Castellucci, del que se ofrecerá una pequeña instalación en el CCCB, Creure en les màsqueres. En el CCCB asimismo La mateixa diferencia, un acercamiento a lo que puede aportar la danza a los malestares de género y sexuales, con el sociólogo Miquel Missé, el dramaturgo Jose Troncoso y la creadora Leo Castro bajo la dirección del coreógrafo Pau Aran. En el Teatre Romea, una propuesta singular, El retrat de Dorian Gray con Àngels Gonyalons interpretando todos los papeles. Y en el TNC, Madame Bovary de Flaubert convertida en ópera contemporánea de la mano de Carme Portaceli, con libreto de Michael De Cock y música de Harold Noben. En el Poliorama, Emma Vilarasau en La truita, comedia sobre una comida familiar dirigida por Ferran Utzet.

Vueve el cine al aire libre en la Sala Montjuïc (Flores para Antonio, Sirat) y no faltará el circo (La gran plantada, por el Circ d’Hivern bajo la dirección de Escarlata, Ceramic Circus, o los finlandeses Portmanteau) ni espectáculos para público familiar (especialmente en el SAT!). El tetro Apolo incorpora a la programación un espectáculo de tambores japoneses taiko. Enlazando con la historia del Grec y la lucha por las libertades, el Macba y el espacio de memoria de La Model presentan una obra que revisita una acción clandestina de Carles Santos y Pere Portabella durante el franquismo, Asia-heavy metal (16 y 17 de julio) creada e interpretada por la violinista y performer internacional Asia Jiménez.

En la presentación, Jaume Collboni ha subrayado que el festival quiere preservar el espíritu inconformista y transformador del primer Grec, que “fue el ariete que lo sacudió todo”, y ha recordado aquel año 1976 de tantos aires de libertad. “La contracultura pedía paso y exigía el acceso de todos a la cultura”, ha evocado, “mientras actrices y actores, directores y directoras se conjuraban para dinamitar la cartelera de la etapa franquista”. Ha recordado el lema de “teatre al servei del poble”, , las siete horas de rock y las detenciones policiales y aquel anfiteatro sin cojines en el que había que sentarse directamente en las gradas de piedra. Ha recordado asimismo que nacía entonces el Lliure, “que sigue siendo un referente”, y ha querido dar un agradecimiento a los que hicieron posibles aquellas iniciativas. Del programa de este año ha señalado que hace de espejo de ediciones anteriores y que pivota en grandes nombres escénicos, la voz de los emergentes, las coprodicciones de las salas y el tejido cultural de la ciudad yla interralación con las otras grandes instituciones. Ha resaltado el gran momento que vive el teatro en Cataluña con más de tres millones de espectadores (“el Grec expresa el amor que Barcelona siente por el teatro”) , la eclosión de nuevas salas y en general el crecimiento y la efervescencia cultural que se manifiesta en museos, cine “y en ese Sant Jordi que ya se percibe en el ambiente”.

Una imagen de 'Brel' de Rosas. ANNE VAN AESCHT

El alcalde ha comparado los tiempos del primer Grec con los actuales con la salvedad de que el festival venía de tiempos oscuros y luchaba de manera avanzada para dejarlos atrás, el combate hoy es de resistencia para que no prevalezca la oscuridad que se cierne “sobre el mundo y nuestra casa”. En ese sentido, ha hecho votos por la cultura como generadora de espacios de libertad.

Por su parte la directora del Grec ha llamado a no caer en la nostalgia por el Grec del 76 sino en convertirlo en acicate para y herramienta para mirar al futuro.