Obras en La Rambla: el Barça ya busca un lugar alternativo a Canaletes para celebrar si gana la Liga

En la primera mitad del siglo XIX se instaló una fuente, bautizada como Canaletes, en la parte alta de La Rambla una vez se derribó el edificio de los Estudios Generales. Una fuente que se hizo popular varias décadas más tarde, en los años 30 del siglo XX. En febrero de 1930, en frente de la fuente, se instaló redacción del periódico La Rambla. A falta de televisión o radio, los trabajadores de este rotativo colocaba los fines de semana unas pizarras en la fachada de la redacción donde iban escribiendo los resultados de los partidos. Frente a las pizarras se amontonaban los seguidores del Barça que festejaban los triunfos deportivos allí, directamente. Así fue como comenzó Canaletes a ser el punto donde los aficionados culés celebran los títulos. Títulos que si este año consiguen se deberán celebrar en otro lugar. El motivo de esta renuncia a Canaletes son las obras de reforma de la Rambla. No hay acceso a la fuente, el paseo está repleto de materiales de obra y el Ayuntamiento considera que es peligroso. No se descarta que, en caso de celebración (si gana la Liga), se tenga que cortar la Rambla para que nadie acceda. De hecho, el Ayuntamiento busca una alternativa y trabaja con el FC Barcelona para que transmita el lugar provisional donde celebrar los éxitos este 2026.

El Consistorio, dentro de las obras de reforma de la Rambla, ha abierto una licitación para restaurar los elementos patrimoniales del paseo. Una licitación que supondrá una inversión de 300.000 euros y que el próximo otoño -coincidiendo con la fase final de reurbanización- lustrará el mosaico de Miró, el antifaz de Joan Brossa y las fuentes de Portaferrissa, Pla de la Boqueria, la dedicada a los Sampere y -la más popular- la de Canaletes. La fuente de Canaletes se restaurará en el mismo lugar que se encuentra desde el siglo XIX, se cambiará el pavimento perimetral de la fuente, se enmasillará y reconstruirá algunas partes perjudicadas por el tiempo y las celebraciones y se imprimará con “epoxi” y pintará de color negro forja, tal y como ha explicado el Consistorio.

El propio Ayuntamiento ha advertido a este diario que llevan semanas negociando con el club un lugar alternativo para evitar que los aficionados se concentren en la parte superior de la Rambla. El propio concejal de Deportes, David Escudé, admitió este fin de semana en RAC 1 que el problema de la Rambla es “la falta de seguridad” debido a las obras y -pese a disponer de tiempo- estudian otra ubicación.

No se descarta ninguna ubicación, la más cercana a Canaletes sería la plaza Cataluña siempre y cuando hubiera líneas policiales impidiendo el acceso a la Rambla. Otras opciones son las zonas cercanas al propio Camp nou. Tanto el club como la Guardia Urbana siguen estudiado alternativas.