Más de la mitad de los catalanes han ido al trabajo enfermos en el último año, pese a necesitar baja médica, según CC OO

Las patronales y los sindicatos en Cataluña llevan meses enzarzados en una batalla por el relato sobre las bajas laborales. Ante el incremento sostenido de las incapacidades temporales (IT) en España y en Cataluña —la prevalencia de las bajas en España creció en 2025 más de dos puntos y medio, hasta las 53,7 bajas por cada 1.000 asalariados, según los datos provisionales publicados recientemente por la Seguridad Social, y en Cataluña se situó en 55,06 bajas por cada 1.000—, las patronales reclaman medidas para combatir el “ausentismo”, del que hacen responsable de pérdidas millonarias para las empresas.

Los sindicatos no niegan que hayan aumentado las bajas, pero acusan de alarmismo a las patronales y ponen el foco en otro aspecto: la falta de prevención laboral en los centros de trabajo. En un informe presentado este lunes, el sindicato CC OO va más allá y sitúa el “presentismo” como el verdadero problema: apoyándose en la Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat, recuerda que el 51,3% de los trabajadores catalanes ha ido al menos una vez al trabajo enfermo en el último año pese a necesitar una baja médica.

El “presentismo forzado”, según explica sindicato en un comunicado, es una “realidad invisible que desmonta el relato empresarial sobre el ausentismo”. El Informe de Salud Laboral 2025 apunta que la tasa de personas que han ido a trabajar enfermas se eleva en los centros de trabajo más exigentes, los que tienen cargas de trabajo muy elevadas, hasta el 86,7%. “Esta dinámica responde a una presión estructural marcada por el miedo a perder el trabajo, la precariedad salarial y la falta de políticas de conciliación”, señala el sindicato. Por sectores, son la educación, la hostelería y la sanidad los que tienen un índice más alto de este fenómeno. El informe también destaca que las mujeres también son las más propensas a ir a trabajar enfermas: tienen un 51% más de probabilidades que los hombres, según el estudio.

En el debate sobre las bajas también se ha metido la Generalitat, que por vía del departamento de Salud ha llevado a cabo campañas para concienciar de la necesidad de hacer un “uso responsable de las bajas”. El Govern se ha visto envuelto en polémicas como la de proponer incentivos a los médicos según su capacidad de reducir la duración de las bajas, una medida de la que se ha retractado definitivamente este mes.

Precisamente, uno de los caballos de batalla de las patronales es señalar las elevadas duraciones de las bajas laborales. Si bien es cierto que las IT relacionadas con problemas traumatológicos y las que tienen que ver con la salud mental son cada vez más largas, el informe de CC OO apunta que “la mayoría de los procedimientos son de muy corta duración, hecho que demuestra que el problema no es el fraude, sino un modelo de control y presión por parte de las mutuas que a menudo deriva en altas prematuras y recaídas evitables”. La receta que propone el sindicato pasa por incrementar este control de la prevención de riesgos y mejorar las condiciones laborales, reduciendo las jornadas y subiendo los salarios.

En general, el informe muestra un panorama de una clase trabajadora con más de un achaque. El índice medio de salud física es de 53,9 puntos, y el del bienestar mental, de 65,6. Pero el informe destaca que hay una presencia “masiva” de patologías musculoesqueléticas (los problemas en el cuello y los hombros, y los problemas en la espalda afectan a dos tercios de los trabajadores con patologías), y cada vez más de patologías de salud mental: casi uno de cada cinco personas está en riesgo de sufrir un trastorno mental.

En la rueda de prensa de presentación del informe, la secretaria general de CC OO en Cataluña, Belén López, ha querido contrarrestar el relato de las patronales Foment del Treball y Pimec, que ejercen presión para reducir las bajas laborales, y que apuestan por que las mutuas de trabajo asuman funciones para dar altas y bajas. López ha afirmado que el verdadero problema está en la prevención de riesgos laborales, que en buena parte de las empresas se reduce a un documento que el trabajador tiene que firmar. El informe señala que solo el 10% de las empresas tienen un verdadero control de la prevención de riesgos. “La inversión empresarial en prevención de riesgos psicosociales y ergonómicos es todavía residual e insuficiente”, denuncia el sindicato.