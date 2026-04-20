La Cambra de Barcelona reclama al Govern que no se olvide de las infraestructuras contra la sequía

De los errores se aprende, pero hay que vigilar para no volver tropezar con la misma piedra. La primera lección que el Govern de Salvador Illa sacó de la sequía que azotaba Cataluña cuando el president tomó posesión en agosto de 2024 fue que no se podía repetir el error de la sequía anterior, la de 2008. En aquel momento se pusieron en el calendario unas inversiones en infraestructura hídrica para evitar volver a tener una emergencia similar, pero la crisis hizo que las prioridades cambiasen. La última sequía puso de manifiesto esta carencia, y aunque terminó con las lluvias de la primavera de 2025, el Govern se comprometió a llevar a cabo una transición hídrica para afrontar en mejores condiciones la próxima sequía. Pese a este compromiso, la Cambra de Comerç de Barcelona ha manifestado este lunes que hay que seguir vigilando, y ha reclamado al Govern que no se olvide de las inversiones que tiene previstas. La institución ha pedido que el Ejecutivo blinde estas inversiones asegurando la ejecución de los 2.500 millones de euros que la Agencia Catalana del Agua (ACA) prevé ejecutar antes de 2032.

El blindaje implicaría que estas inversiones no estuviesen sujetas a los vaivenes políticos, a la aprobación o no de los presupuestos, o a otros imprevistos. Sobre el papel, ya es así, puesto que, según explicó la consejera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, la semana pasada, estas inversiones previstas por el ACA no dependen de los presupuestos, sino que están financiadas por el Banco Europeo de Inversiones, unos préstamos que se irán devolviendo mediante las tarifas que la empresa pública Aigües Ter Llobregat pone al agua que luego llega a los hogares a través de las suministradoras.

La semana pasada, el Govern aprobó la memoria preliminar del proyecto de ley para la transición hídrica, un primer paso para poner en una ley todos los objetivos y regulaciones que serán necesarias en esta lucha contra la sequía. En paralelo a este esfuerzo legislativo, la Generalitat tiene en marcha una serie de actuaciones en un plan de inversiones de 2.500 millones de euros, con obras de gran calado como pueden ser la instalación de dos nuevas plantas de desalinización y la ampliación de una tercera, la construcción de plantas de potabilización de agua en el río Besòs, y una ristra de obras en municipios para arreglar tuberías y conexiones y evitar fugas. En este último apartado es donde se registran más atrasos, y también en el de las desalinizadoras, que dependen del visto bueno del Gobierno. El objetivo de todo el plan de actuaciones es aumentar la capacidad de agua disponible, de tal forma que, en caso de que sea necesario, el 70% del agua pueda venir de recursos no convencionales: es decir, que no se dependa de la lluvia y los pantanos, y se pueda tener más agua regenerada o de desalinización.

Ante estas tareas pendientes, la Cambra ha pedido avances. De los 2.500 millones de euros previstos, al menos 1.700 deberán ejecutarse entre 2029 y 2030. Y según un análisis elaborado por el Observatorio de la Transición Hídrica de la Cambra a partir de información facilitada por la ACA, por ahora se han finalizado actuaciones por valor de 12 millones de euros. Además, hay al menos 1.146 millones de euros de inversión correspondientes a actuaciones que todavía están en estudio y que se prevé que tengan retrasos de hasta un año, mientras que otras por valor de 195 millones de euros pueden superar atrasos más allá de ese periodo de tiempo.

Donde la Cambra identifica más “lentitud” es en la tramitación de algunos proyectos como la ampliación de la desalinizadora del Tordera en Blanes (Girona) y la nueva desalinizadora del Foix, entre Cubelles (Barcelona) y Cunit (Tarragona). Son precisamente las que dependen del Gobierno, pero el Govern confía en que obtendrán pronto el permiso. A pesar de las advertencias, la Cambra no considera que el objetivo de 2030 esté comprometido, ya que la “práctica totalidad de las actuaciones previstas está actualmente en marcha”, ya sea en fase de estudio, de proyecto o de ejecución de obras. La Cambra considera que el Govern tiene un “compromiso” firme en su política para depender menos del agua de lluvia, pero avisa de que el periodo para ejecutar las inversiones es “muy corto”. Para poder cumplir con los objetivos, la Cambra cree que es “fundamental” asegurar fórmulas de “financiación sólidas y estables”, que incluyan fuentes presupuestarias directas.