Joan Guillén, presidente del gremio de floristas: “Los estudiantes que venden rosas no son competencia si hay una razón social detrás”

Sant Jordi se acerca y floristas y librerías se preparan para su día. Este año, las obras de la Rambla ha provocado el movimiento de los puestos al Portal de l’Àngel y la Plaza de la Catedral, pero además, este 23 de abril también será un Sant Jordi reivindicativo. El gremio de floristas de la ciudad ha denunciado el intrusismo que vive el sector: “De los 25 millones de euros en ventas, 15 se van fuera del sector”, ha lamentado Joan Guillén, presidente del gremio de floristas.

El gremio ha explicado que de los siete millones de rosas, solo 20.000 son catalanas. El resto se importa mayoritariamente de Colombia: ”Se dio más importancia a la urbanización que al terreno en sitios como el Maresme", ha añadido Guillén. Denuncian una situación de intrusismo, con empresas que buscan el lucro particular y que “el día 23 ya no existen”. Guillén ha pedido que este Sant Jordi sea “un punto de inflexión”, para que Sant Jordi sea “una díada popular pero no populista”.

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El sector pide una reducción de la otorgación de licencias en el sector particular, de la que se desvinculan los floristas, entidades sin ánimo de lucro, y también los estudiantes que forman parte de la estampa de Sant Jordi en la ciudad. “Los estudiantes que venden rosas no son competencia si hay una razón social detrás. Lo vemos como algo normal”. Lo que reclaman es una regulación, tener un número “correcto” de puestos, y “eliminar claramente todos los particulares”.

El año pasado el gremio ya impulso el sello de la rosa de autor para poner en valor el producto de las floristerías. Raquel Gil, concejala de comercio, ha añadido que “ni en los mejores momentos del Maresme se podría dar respuesta a la demanda”, un hecho que ha culpado, en parte, a la falta de relevo generacional y al cambio climático. Marta Angerri, Directora General de Comerç de la Generalitat de Cataluña, ha recalcado la “necesidad de poner en valor el trabajo de los gremios para que los jóvenes vean lo fundamentales que son” para la sociedad. “Debemos poner los gremios en el sitio que les toca”, ha reclamado Angerri.

El año pasado, la Guardia Urbana requiso 2700 rosas ilegales gracias a un dispositivo de entre tres y cuatro patrullas que se dedicaron solo al intrusismo. Este año se repetirá, y se modifica la ordenanza de convivencia: el año pasado, las multas podían percibir un descuento del 75% que este año será del 50%, lo que hace que por lo bajo, las multas sean de 180 euros.

Libros y pan de Sant Jordi

Los gremios de libreros ha afirmado que Sant Jordi es “un orgullo y un trabajo” muy grande, pero que vale la pena “para poder tener el libro que la persona quiere regalar a la persona que quiere”, ha afirmado Eric del Arco, representante del sector. El año pasado, se vendieron 75 mil títulos diferentes, y más de dos millones de títulos vendidos en toda Cataluña.

También se ha querido reivindicar el pa de Sant Jordi, el pan típico del 23 de abril con sobrasada, queso y nueces. “Se han incorporado nuevos productores que lo quieren elaborar”, ha comentado Jaume Bertran, presidente del gremio de panaderos.

En total habrá más de 6000 puntos de venta de libros y rosas, de las cuales 425 son gestionadas por los gremios. “Sant Jordi es una expresión viva de lo que somos y una fiesta que pasa en las calles de la ciudad”, ha afirmado Gil.

Medidas de movilidad

El intendente de la Guardia Urbana Diego Calero ha explicado que a partir de las 22:00 horas del 22 de abril, se cerrará Diagonal con Paseo de Gracia para empezar los trabajos de cierre. La Ronda de Sant Pere permanecerá abierta, junto con Gran Vía, Aragó y Valencia, y Balmes y Pau Clarís como vías laterales, aunque no se descartan cierres parciales. La parada del Aerobús se desplazará hasta plaza Universitat, y no podrán circular ni patinetes eléctricos ni bicis por la zona peatonalizada. En total, más de 702 agentes y auxiliares trabajarán para garantizar el funcionamiento de la díada.