Govern y ERC recurren a los sectores económicos para lograr el apoyo de Junts al consorcio de inversiones

El Gobierno catalán y Esquerra Republicana han avanzado hoy un paso más en su estrategia para crear un consorcio paritario entre el Estado y la Generalitat que contribuya a paliar el histórico déficit en la inversión de infraestructuras por parte del Gobierno central en Cataluña. El próximo día 29 se hará la votación inicial en el Congreso de los Diputados para la creación de dicho consorcio de inversiones a propuesta de Esquerra Republicana. Aún no está claro de dónde saldrán los votos necesarios para que la iniciativa prospere, pero de momento los promotores y una parte del mundo económico catalán han optado por presionar, aunque sin mencionarlos directamente, a Junts per Catalunya, cuyos siete diputados son indispensables en la operación para que el órgano prioritario vea la luz. “Nos alegra mucho que estemos dando un paso adelante”, ha sintetizado este lunes la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà, durante un acto de presentación en la sede de la entidad, donde también ha estado Pimec y la Cambra de Comerç.

“Los grandes temas no pueden estar parados”, ha añadido Josep Santacreu, presidente de la Cambra. Su homólogo de Pimec, Antoni Cañete, ha instado a la necesidad de “consensos de país” para que salgan adelante “las prioridades de Cataluña”. En el acto no había representantes de Foment. En ningún momento se ha mencionado a Junts, pero en varias ocasiones el mensaje parecía ir dirigido a ellos.

Posteriormente, en la rueda de prensa del partido de Carles Puigdemont, el portavoz Josep Rius ha calificado de “innecesario” el órgano paritario y ha exigido que el Gobierno central envíe a Cataluña el dinero que se presupuesta pero que no se acaba invirtiendo. “No hace falta crear cosas nuevas”, ha defendido Rius. “Solo hace falta que todo aquel dinero que se había presupuestado y no se ha ejecutado se transfiera directamente a la Generalitat”, ha dicho. Preguntado directamente sobre si sus palabras anticipan un voto negativo de Junts al Consorcio, la respuesta de Rius ha sido vacilante: “yo no he dicho esto. He dicho que la posición de Junts es que el Consorcio es innecesario”.

“No todo va solo de dinero. La cogobernanza no es el objetivo final de Esquerra, que es la independencia, pero lo que nos permite es alinear todo para dar respuesta a las necesidades del país”, ha defendido posteriormente el portavoz republicano Isaac Albert, en la rueda de prensa de su formación, posterior al acto de El Cercle.

Albert ha asegurado que su formación se dedicará a fondo para lograr que no solo Junts sino también los otros partidos que sostienen al Gobierno de Pedro Sanchez en el Congreso, como Bildu o BNG, apoyen ese camino. Y ha recordado que cualquier otra CCAA puede intentar buscar ese camino de injerencia para lograr mejorar el porcentaje de ejecución de las inversiones. El consorcio era uno de los puntos del acuerdo de investidura entre ERC y PSC y que llevó a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat.

En el acto en El Cercle, la consejera de Economía, Alícia Romero, y el principal negociador de ERC, Lluís Salvador, han mostrado mucha sintonía en la presentación del consorcio paritario, que entre otras cosas implica la elaboración conjunta del Plan Plurianual de Inversiones, coordinará las entidades estatales que las ejecutan y tendrá que hacer control y evaluación de todas las obras. “No me gusta compararme. En Madrid los porcentajes de ejecución están por encima del 100%”, ha asegurado Albert, tras recordar que en varios ejercicios en Cataluña no han superado el 50%.

Garcia-Milà ha asegurado que un gran indicador del éxito del consorcio, que tendría que conformarse dentro de seis meses una vez se apruebe en el Congreso, sería que la ejecución supere el 90%. Santacreu y Cañete, por su parte, han puesto el acento en la planificación que se pueda hacer de las infraestructuras claves para los próximos 20 y 30 años.

Romero y Salvadó han coincidido en repetir que con la puesta en marcha del órgano se pasa “de la queja a la propuesta”. Con todo, muchos de los detalles de cómo funcionará el consorcio y la sociedad mercantil que se encargará del día a día dependerán de los estatutos de ambos, que se aprobarán en el seno de una comisión bilateral Gobierno Generalitat. El negociador republicano, sin embargo, ha recordado que si bien el texto lo ha registrado ERC, ya está pactado tanto por el Govern como por los ministerios de Economía y Transportes. Eso sí, no descarta que haya alguna enmienda de última hora de cara a intentar atraer los votos necesarios.