Un incendio vegetal obliga a desalojar el castillo de Montjuïc y a suspender el teleférico
El fuego se ha visto avivado por el viento que sopla en la zona
Un incendio vegetal en el entorno del castillo de Montjuïc de Barcelona ha obligado este domingo por la tarde a desalojarlo y a suspender los trayectos del teleférico en la montaña, han informado fuentes municipales.
El fuego, según estas fuentes, no es de grandes dimensiones, pero se ha desatado en una zona de difícil acceso y se ha visto avivado por el viento que sopla en la zona.
En el lugar trabajan cuatro camiones de agua de los Bomberos de Barcelona, cuerpo que ha enviado a la zona tres vehículos más de comando, una ambulancia y un servicio de drones.
Los Bomberos de la Generalitat, por su parte, han enviado a la montaña para colaborar en la extinción un helicóptero bombardero.
#bomberscat hem desplaçat un helicòpter bombarder per donar suport als Bombers de Barcelona en les tasques d’extinció de l’incendi de vegetació a Montjuïc.— Bombers (@bomberscat) April 19, 2026
📹Imatges dels primers moments de l'incendi. https://t.co/n6H4inYYK6 pic.twitter.com/QQiVEqh9vK
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.