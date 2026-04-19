Un incendio vegetal obliga a desalojar el castillo de Montjuïc y a suspender el teleférico

El fuego se ha visto avivado por el viento que sopla en la zona

Un incendio vegetal en el entorno del castillo de Montjuïc de Barcelona ha obligado este domingo por la tarde a desalojarlo y a suspender los trayectos del teleférico en la montaña, han informado fuentes municipales.

El fuego, según estas fuentes, no es de grandes dimensiones, pero se ha desatado en una zona de difícil acceso y se ha visto avivado por el viento que sopla en la zona.

En el lugar trabajan cuatro camiones de agua de los Bomberos de Barcelona, cuerpo que ha enviado a la zona tres vehículos más de comando, una ambulancia y un servicio de drones.

Los Bomberos de la Generalitat, por su parte, han enviado a la montaña para colaborar en la extinción un helicóptero bombardero.