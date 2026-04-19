Muere el hombre tiroteado el martes en Barcelona ante su mujer

Krsto Vujić, el hombre tiroteado el pasado martes en la terraza de un bar del paseo Taulat del Poblenou, en Barcelona, ha fallecido este domingo en el centro hospitalario donde fue ingresado, según ha avanzado el diario Ara. Así, los Mossos d’Esquadra investigan el caso como un delito de homicidio, vinculado a una guerra entre clanes mafiosos de Serbia, de homicidio consumado.

Los hechos se produjeron en la tarde, a plena luz del día, y cuando la víctima, de 44 años, se encontraba en la terraza de un bar junto a su pareja y su bebé. Un individuo se le acercó por la espalda y le disparó dos veces, alcanzándole la espalda. La investigación policial vincula el suceso a la batalla que han extendido por toda Europa los clanes de los Skaljari y los Kavac, grupos criminales que inicialmente colaboraban y que ahora han desatado una guerra que ha dejado una sesentena de víctimas mortales por distintos países europeos. Con Vujić, que se vincula a los Skaljari, ya van tres víctimas mortales en Cataluña, además de un homicidio más en grado de tentativa.

El negocio de las dos bandas se encuentra en la importación de cocaína desde Sudamérica. Eran aliados hasta que en 2014 pugnaron por un cargamento de 200 kilos que iba a Valencia después de que uno de los clanes lo dejara, supuestamente, en un lugar que no era el pactado. Desde entonces iniciaron una batalla que parece no haber concluido.

Los Mossos d’Esquadra investigan a ambos clanes desde 2017 y han logrado desarticular algunos de sus facciones. En octubre pasado, los Mossos y la Policía Nacional, en una operación con la policía serbia, detuvieron a 13 personas, con vinculaciones con los Kavac.