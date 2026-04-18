Un robo de cable corta la línea R3 de Rodalies entre La Garriga y Ripoll

El servicio de Rodalies de la línea R3, en el tramo comprendido entre La Garriga (Barcelona) y Ripoll (Girona), se encuentra cortado este sábado por un robo de cable de cobre, ha informado Renfe. Los técnicos del gestor ferroviario Adif trabajan esta mañana en la reposición del cableado de cobre en la zona del robo para poder retomar el servicio en las próximas horas.

Como consecuencia de ese robo, el tráfico de los trenes de la línea R3 queda, por tramos, de la siguiente manera: el servicio entre L’Hospitalet y Montcada i Reixac lo suplen los trenes de la línea R4, que en ese trayecto coinciden en recorrido; entre Montcada y Ripoll, en autobús, y de Ripoll a Puigcerdà/La Tour de Querol, también en autobús.

Por su parte, los primeros trenes de la línea R1, en el tramo comprendido entre El Masnou y Mataró, tampoco han podido circular por la proximidad a la vías de un incendio. Esta mañana, los convoyes ya han recuperado el servicio en esa zona.

Esta noche, entre las 22:00 y las 06:00 horas, por mantenimiento de la infraestructura, el servicio de la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes se prestará por carretera. En la R2 Sud, hay dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders i Garraf por obras de mejora en la infraestructura entre Garraf y Sitges.

En la línea R4, hay un servicio complementario por carretera entreTerrassa-Estació del Nord y Manresa, mientras que en la R8 hay también servicio alternativo en autobús entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat.

La R11 presta servicio en tren en todo el recorrido, desde Barcelona Sants hasta Portbou, mientras que en las R13, R14, R16 y R17 hay servicio alternativo por carretera entre Sant Vicenç de Calders y El Prat por las obras en la infraestructura entre Garraf y Sitges.

En la R14, entre Riba-roja d’Ebre y Reus hay también servicios alternativocon paradas intermedias, mientras que en las RT1, RT2, RL3 y RL4 hay servicio ferroviario.