Rodalies no detecta desprendimientos ni los árboles caídos en las vías del tren

El Centro de Regulación de Circulación (CRC) es un edificio de alta seguridad situado en la estación de Francia de Barcelona desde donde Adif controla la infraestructura, las señales, las vías y las catenarias de la red de Rodalies de Cataluña. Allí, en una especie de búnker sin ventanas y en un espacio de alta seguridad, 20 personas -por cada turno- supervisan la circulación de los trenes y son los responsables de prohibir la circulación de los trenes en algunos tramos de las líneas y poner en marcha señales y semáforos. Entre estas personas se encuentran 14 responsables de circulación que supervisan el Control de Tráfico Centralizado (CTC). Cada uno de estos técnicos supervisan una parte de la red y son los máximos responsables de ese trazado. La supervisión se realiza mediante un sistema informático creado por Siemens y que también utilizan Metro y Ferrocarriles de la Generalitat. El sistema de CTC de Rodalies se ha caído en tres ocasiones -septiembre del 2022, julio del 2025 y el pasado 26 de enero en plena crisis-, la última vez como consecuencia de un fallo de la actualización del programa informático. Cada vez que cae el sistema, se paran automáticamente todos los trenes, por seguridad, quedando toda la red paralizada. Adif no puede garantizar que el fallo del sistema informático de Siemens del pasado enero pueda volver a producirse aunque supervisa a la empresa informática que lo ha creado. En plena crisis de Rodalies, la compañía pública de infraestructuras ferroviarias, ha mostrado -este viernes- a los medios de comunicación el funcionamiento del CRC que controla cercanías. Uno de los problemas de este centro operativo es que los sistemas no detectan (siempre que no rompan la catenaria) si han caído árboles a las vías o si se ha producido un desprendimiento hasta que el maquinista no se topa directamente con el obstáculo. Una incidencia peligrosa y más cuando las administraciones han admitido falta de mantenimiento en la vía.

La red de Rodalies supera este viernes las 150 limitaciones temporales de velocidad cuando se cumplen tres meses del accidente ferroviario de Gelida. Muchas de esas limitaciones son provocadas por la reparación de taludes o la tala de árboles. Unas obras de mantenimiento que no se habían efectuado cuando debía y que han provocado que colapse la red y más teniendo en cuenta que no hay detectores de este tipo de objetos en la vía convirtiendo en muy peligrosa la circulación.

Mientras se realizan las obras de reparación de túneles e infraestructuras, Adif ha emprendido un nuevo proceso de transparencia y ha enseñado este viernes a los medios de comunicación las entrañas de su Centro de Regulación de Circulación. Un centro que tiene otro equipamiento clon en la estación de Sants pero que permanece cerrado. “Si un día hay un incendio o un atentado, los técnicos que estamos aquí nos iremos a Sants y allí podremos seguir operando con las vías y los trenes”, advierte una fuente de Adif. El pasado 26 de enero, cuando calló el sistema no llegaron a marcharse a Sants. En un principio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no descartó que se tratara de un ciberataque. Después, se descubrió que era un fallo en el software. El problema es que ese fallo provocó que desde el control no se vieran cómo y por dónde circulaban los trenes, por lo que se paró automáticamente la circulación.

El sistema podría volver a fallar en cualquier momento, pero desde Adif aseguran que diariamente se actualizan los sistemas y la compañía informática supervisa continuamente los programas. El problema de los árboles, rocas y desprendimientos en plena vía del tren por el momento son indetectables por el sistema si no se llevan por delante la catenaria. Sí que detectan los robos de cable, ya que provocan un corte en el sistema y detiene, directamente, la circulación de trenes.