Polémica por las pruebas diagnósticas tipo test, que no evalúan la escritura de los alumnos catalanes

El Departamento de Educación admite las deficiencias de los exámenes, pero no explica por qué se han diseñado así

Las pruebas diagnósticas que esta semana están realizando los alumnos de 4º de primaria y de 2º de ESO han generado sorpresa y críticas entre el profesorado. El motivo: se trata de exámenes de tipo test que deben evaluar las competencias de los alumnos. Pero habrá una que se pueda analizar: la expresión escrita. El Departamento de Educación defiende que son “buenas pruebas, aunque pueden ser mejor”. “No es solo un tema de expresión escrita. ¿Cómo evalúas el razonamiento matemático sin preguntas semiabiertas?”, ha asegurado Núria Planas, directora de la Agencia de Evaluación, encargada de diseñar las pruebas.

El curso pasado, las pruebas contenían preguntas tipo test y abiertas, de modo que los alumnos debían razonar ciertas respuestas. Este año son exclusivamente tipo test. El Departamento de Educación no explica el motivo del cambio. Pero ello ha generado las críticas del profesorado, que consideran un “error grave” no haber incluido preguntas abiertas y tachan las pruebas de “deficientes”, porque no evaluarán una de las principales competencias que deben tener los alumnos. Planas ha asegurado, en una entrevista a TV3, que el año que viene este detalle se corregirá y “habrá preguntas abiertas”.

Las pruebas las están realizando esta semana un total de 160.000 alumnos: 76.000 de primaria y 85.000 de ESO. En el caso de los alumnos de 4º de primaria, los exámenes se realizan toda la semana y se evalúan áreas como las lenguas (catalán, castellano e inglés), Matemáticas y Conocimiento del Medio. Se trata de exámenes diarios en que se mezclaban preguntas de las diferentes materias.

En el caso de los alumnos de 2º de ESO también se evalúan las tres lenguas y Matemáticas, además de Ciencias experimentales. En la Val d’Aran, los alumnos también se examinan de aranés. Se trata de exámenes censales, es decir, que pasan los alumnos de todos los centros y que se implantaron hace tres años con la entrada en vigor de la Lomloe.

De estas pruebas se obtendrá un informe individualizado de cada alumno, que las familias recibirán para conocer el nivel de competencias de sus hijos. Los centros también contarán con información sobre el rendimiento de los alumnos y la Generalitat, con una fotografía del sistema educativo catalán.