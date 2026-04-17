ERC contempla cerca de 20 federaciones deportivas catalanas susceptibles de competir internacionalmente

Esquerra (ERC) ha identificado cerca de una veintena de federaciones deportivas catalanas susceptibles de competir en el ámbito internacional con selección propia. Así consta en un borrador interno al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que el partido traza un mapa de disciplinas con “ventanas de oportunidad” para avanzar hacia el reconocimiento internacional. El documento forma parte del trabajo político de los republicanos para concretar el alcance de la futura Oficina de promoción de las selecciones catalanas que el PSC y ERC ultiman, como avanzó este periódico, y que deberá acompañar a aquellas federaciones interesadas.

En total, el texto señala 19 federaciones que podrían explorar su proyección internacional: fútbol, tenis, atletismo, excursionismo, esgrima, lucha, pelota, ajedrez, béisbol y sóftbol, patinaje, pesca, deportes de invierno, tenis de mesa, automovilismo, bolos y bowling, voleibol, polo y carreras de orientación. Todas ellas cumplen los criterios establecidos por la ley: un arraigo social fuerte y que la federación catalana en cuestión esté constituida antes que la española. La decisión final, en todo caso, depende de la federación internacional correspondiente. La normativa subraya también que, antes de dar el paso, se debe consensuar un acuerdo previo con el Consejo Superior de Deportes.

Del borrador, existen dos disciplinas marcadas en rojo: la de patinaje y la de bolos. La primera ya llegó a competir (y ganar) en 2004 internacionalmente en el torneo B de Macao (China), antes de que la Federación Internacional revocara su incorporación como federación de pleno derecho después de las quejas de la española. La segunda también ha conseguido éxitos en torneos internacionales.

La voluntad de competir internacionalmente depende de una propia federación. Esta debe compartir su interés y negociar con el CSD la posibilidad de dar el paso. El Govern ya ha anticipado al órgano estatal que la Oficina se pondrá pronto en marcha y que se pueden abrir diálogos. El caso de la pelota vasca, cuya federación vasca consiguió hace un año el apoyo del CSD para abrir sus fronteras, se presenta como un precedente a favor del deporte autonómico. España y Euskadi llegaron a competir en junio de 2025 en la Liga de Naciones de Cesta Punta. “La pelota vasca no es un deporte español en el sentido de que se practique en toda España”, planteó entonces el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. “Tiene que canalizarse a través de federaciones que han recogido esa práctica”, añadió.

La Oficina para la promoción de las selecciones catalanas, en la última fase para su creación, forma parte del acuerdo de investidura de PSC y ERC. “Se promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, de acuerdo con la voluntad y el trabajo conjunto con las federaciones”, concluye el texto. Ahora republicanos y socialistas estudian la forma en que debe darse a conocer. En plenas negociaciones presupuestarias, la Oficina encaja como parte de los “avances en soberanía” que ERC reclama, pero ambas formaciones admiten que no es una moneda de cambio para llenar el vacío que deja la cesión de la gestión del IRPF en Cataluña, de momento bloqueada. Su desarrollo, en todo caso, supone un punto de encuentro.

El Parlament de Cataluña ya aprobó en diciembre de 2025 una moción en la que instaba al Govern a reclamar al Gobierno español el reconocimiento oficial de las selecciones deportivas catalanas y a impulsar “las modificaciones normativas necesarias para hacer posible su participación en competiciones internacionales”. Este jueves, la cuestión volvió a salir en la Cámara catalana durante una moción impulsada por el PP sobre políticas deportivas. “¿Qué problema tienen en que compitamos oficialmente en cualquier competición representando a Cataluña?“, planteó Marta Rovira (ERC) a los diputados populares. ”¿Saben que muchas federaciones catalanas se crearon antes que la española?“, insistió. Para Junts, el futuro de la selección catalana debe seguir avanzando. ”Si el consejero [Álvarez] se lo cree, estamos más cerca de conseguirlo; y se ha abierto una ventana de oportunidad con el caso de pelota vasca”, ha defendido la diputada Anna Erra (Junts).