La Generalitat ultima la creación de la Oficina de promoción de las selecciones catalanas

El Govern ultima la puesta en marcha de la Oficina de promoción de las selecciones deportivas catalanas, uno de los compromisos incluidos en el pacto de investidura de Salvador Illa entre PSC y ERC. Ambas formaciones detallarán en los próximos la letra pequeña del nuevo ente, como el redactado final del acuerdo y el formato de su presentación pública. El Departamento de Deportes ya ha comunicado al Consejo Superior de Deportes (CSD) la intención del Govern, según ha podido saber EL PAÍS. El objetivo de socialistas y republicanos es que la nueva entidad arranque antes de verano y que el Govern lo certifique como un Acuerdo de Govern en un Consell Executiu.

Según las primeras previsiones, la oficina dependerá inicialmente del Consell Català de l’Esport y tiene como objetivo ofrecer apoyo institucional y acompañamiento a las federaciones catalanas que quieran proyectarse internacionalmente. El Departamento de Deportes contempla su creación con uno de los técnicos del propio Consell al frente. La intención es que trabajen en ella entre dos y tres personas.

La Oficina tendrá una dotación de al menos 100.000 euros, como ya avanzó Álvarez en una sesión parlamentaria, pero la cifra puede aumentar si las cuentas consiguen la luz verde republicana. El objetivo de Deportes es que la Oficina eche a andar cuanto antes e ir definiendo su estructura a medida que se puedan destinar más recursos. Fuentes de ambos partidos admiten que la puesta en marcha del ente no depende del resultado de las negociaciones presupuestarias, aunque admiten que la crisis de febrero, cuando ERC rechazó el proyecto de presupuestos, retrasó su avance.

El acuerdo de investidura concreta que aquellas federaciones se hayan constituido antes que la federación estatal correspondiente tienen la posibilidad de desarrollar su proyección internacional, de acuerdo con el arraigo social e histórico del territorio. La ley estatal concreta que estas deben haber formado parte previamente de las federaciones internacionales. En este sentido el Departamento de Deportes ya ha trasladado al CSD, de quien depende también el impulso internacional, sus intenciones. La predisposición del CSD fue clave para el reconocimiento internacional de la Federación de Pelota Vasca porque entendió que esta disciplina estaba vinculada directamente con el tejido deportivo del País Vasco. Actualmente, Cataluña tiene representación en los organismos internacionales en deportes minoritarios, como el korfball (participará en octubre los Europeos de la República Checa) o el pitch and putt, entre otras disciplinas. En los deportes masivos, únicamente celebra partidos amistosos, el último el que la selección catalana de fútbol disputó el pasado 18 de noviembre contra Palestina en Montjuïc.

La Oficina de promoción de las selecciones deportivas catalanas fue uno de los requisitos que ERC reclamó en 2024 para acordar la llegada de Illa a la Generalitat. Esta cuestión ha sido ampliamente reivindicada por los republicanos, que entre finales de los 90 e inicios de siglo vivió su momento álgido a través de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes. Tras una década en un foco secundario a lo largo del procés, situación que el propio Álvarez cuestionó en una entrevista en EL PAÍS -“el deterioro de las selecciones catalanas de base ha sido grande; en un determinado momento político”, dijo- ahora ERC vuelve a situarlo en la agenda política junto al PSC y el Govern refuerza la voluntad de Illa de “cumplir con lo pactado”.

“Teniendo en cuenta la vitalidad del deporte catalán federado, la tradición histórica y el arraigo social, así como la alta participación y capilaridad territorial, se seguirá trabajando por el máximo reconocimiento del deporte catalán en todos los niveles”, concreta el texto de investidura. Bajo esta premisa, el hockey patines ya alcanzó en 2005 un reconocimiento internacional que posteriormente fue revocado.

Ahora el Departamento pretende “acompañar” a las federaciones que aspiran a dar un paso adelante, como avanzó el propio Álvarez en la citada entrevista: “Queremos hacer el camino con las federaciones. No queremos imponer nada si ellas no quieren. Algunas federaciones más pequeñas, como las de pelota, futsal o hockey, tienen más camino por recorrer; y las podríamos ayudar, pero tampoco queremos que se creen problemas. Para competir internacionalmente se requieren esfuerzos económicos”, aseguró.