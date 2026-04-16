Consultorio Mitológico: una instalación interactiva con respuestas para casi todo

El coleccionista y mecenas Lluís Coromina ha adquirido la obra, que se podrá ver en la Bienal de Venecia y formará parte del museo que abrirá en Banyoles en 2030

Parece una antigua cabina telefónica, pero se trata de un Consultorio Mitológico que responde preguntas sobre amor, profesión y espiritualidad. Un oráculo contemporáneo sin ningún Dios detrás, sino educado con mitos de todos los tiempos y culturas. El Colectivo Mito invita al público a un juego hermenéutico para reflexionar sobre uno mismo que a partir del 8 de mayo y hasta el 22 de noviembre estará en el Hotel Monaco & Grand Canal, coincidiendo con la Bienal de Venecia y el Festival de Cine, gracias la adquisición y mecenazgo de la Fundació Lluís Coromina.

Ante dudas existenciales, acuda al Consultorio Mitológico. Podría ser el eslogan de esta instalación que se ha presentado este jueves en el domicilio de Lluís Coromina, un piso del Eixample barcelonés que alberga unas 200 obras de arte. Todo un espectáculo que recibe ya en la portería con una escultura de Jaume Plensa. Con sus espacios y almacenes abarrotados, la Fundació Lluís Coromina presentó en Arco el proyecto del museo, en una finca de cuatro hectáreas que prevé abrir en 2030. Se trata de un espacio que comparan con el Chillida Leku por su integración en el entorno, que también contará con un parque de esculturas.

La instalación Consultorio Mitológico del Colectivo Mito. beatriz_minguezdemolina

Consultorio Mitológico es una creación colectiva bajo la batuta de los artistas Enrique Baeza y Quim Bonastra, que han confesado que la máquina realmente no oye nada, pero está programada con miles de respuestas para abarcar cualquier pregunta de fondo, excepto las relacionadas con salud. Más que nada porque querían darle al invento un espíritu más guasón. Con esta instalación quieren reducir el ruido que nos rodea e invitar a la gente a pararse, preguntarse y reflexionar sobre su vida.

Colectivo Mito es un grupo artístico que trabaja con los mitos contemporáneos para tratar de descifrar como nos ayudan a pensar y vivir. En esta instalación han incluído mitos tan dispares como pueden ser los dioses griegos y romanos, filósofos como Spinoza o Deleuze, artistas como Warhol o cantantes como Rosalía, para poner algunos ejemplos de los aforismos que recibe el que entra en juego.

Enrique Baeza y Quim Bonastra, del Colectivo Mito.

Para estos artistas, fans de Dora García y de Maurizzio Cattelan, los mitos no están solo relacionados con la divinidad o heroicidad, sino que reformulan el concepto para “generar nuevos mitos”, en palabras de Baeza. Lejos de construir una experiencia solemne y trascendente, las respuestas, poéticas, ambiguas y abiertas, invitan al juego y la diversión. Con cierta aleatoriedad, el proyecto “tiene un punto de magia”, defiende Baeza, que se ha cuetionado que la sociedad esté realmente abierta a la escucha y que la inclusividad sea real.

Comisariada por Álex Brahim y Giovanna Cicutto, la obra se instalará en el vestíbulo del hotel Grand Canal de Venecia, un lugar muy céntrico y concurrido durante la Bienal, que por primera vez albergará una instalación para el festival de arte. “Venecia en si misma es un mito, está fuera del tiempo, ha muerto y se ha reinventado muchas veces”, ha expresado Cicutto sobre la idoneidad del lugar para este Consultorio Mitológico que, además, encaja con el lema de esta edición llamada En clave menor, y alude a las voces no escuchadas, a los susurros del alma.

Los artistas también han hecho hincapié en la ambiguedad de la máquina que, en lugar de ofrecer respuestas técnicas y directas como puede hacer la IA, el Consultorio Mágico resulta mucho más ambiguo, sombólico y abierto a la interpretación para que cada cual coja el guante como mejor lo siente. Esta obra forma parte de una investigación artística más amplia que el Colectivo Mito ha llevado a más de treinta ciudades del mundo. No se limita a señalar los mitos, sino que los interviene, los reconfigura y los devuelve al espacio público bajo nuevas condiciones de lectura y de uso.