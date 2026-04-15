La Fiscalía pide a los Mossos una vigilancia blanda para controlar a un preso peligroso

El preso peligroso Dino Marcelo Miller podrá salir previsiblemente este jueves de la prisión de Ponent después de haber pasado más de dos décadas en la cárcel por diversas condenas de asesinato y robos a mano armada. Considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Cataluña, la Fiscalía de Lleida ha pedido a la Mossos d’Esquadra que le sometan a una vigilancia blanda, según avanzó La Vanguardia y han confirmado a este diario fuentes de la Fiscalía. La medida de control es compleja, puesto que no se puede asemejar a la vigilancia vigilada a la que son sometidos muchos condenados, sobre todo, por agresiones sexuales, tal y como consta en las sentencias que los condenan.

La vigilancia no podrá contar con control judicial y la Policía autonómica se tendrá que basar en la información que pueda recabar en el centro penitenciario y del propio reo. Esos datos se centrarán básicamente en el lugar donde residirá, con quién estará para después tratar de controlar que cumple con esos detalles ofrecidos. Si la Fiscalía actúa es porque la dirección del centro penitenciario de Ponent ha expedido informes en los que expone el riesgo que representa el recluso y el hecho de que no haya realizado actividades de rehabilitación.

Miller, que ahora cuenta con 56 años, fue condenado por la Audiencia de Barcelona a 14 años de prisión tras disparar en 1998 a un expolicía local que quedó en estado vegetativo y falleció dos años después a raíz de los disparos. El aún reo admitió que había matado al hombre por 18.000 euros y 100 gramos de cocaína. Posteriormente una sentencia le condenó a otros 64 años de prisión por otros dos crímenes. Meses después de salir, en 2021, volvió a ser detenido en Lleida tras dos atracos violentos cometidos en el margen de una semana.

En contraposición con los reclusos que han finalizado su condena y salen en libertad vigilada, en esta ocasión a Miller no se le podrán imponer dispositivos electrónicos de geolocalización ni estará obligado a comparecer periódicamente ante la Policía. Ni tan solo estará obligado a comunicar cambios de residencia.