La Cadena SER en Cataluña consolida su crecimiento y se refuerza como tercera radio más escuchada

La SER en Cataluña consolida el crecimiento de los últimos años y, según datos de la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM), atesora 450.000 oyentes diarios y se refuerza como la tercera radio más escuchada. El dato supone un aumento de 64.000 oyentes, un 17%, respecto a la misma ola del año pasado.

Los datos reafirman una tendencia creciente de los últimos años que tuvo su momento álgido en diciembre de 2025 con su récord histórico de audiencia. Esta progresión sostenida permite a la SER consolidar la tercera posición entre las radios en Cataluña, muy por delante de la COPE y de Onda Cero, y sumando más audiencia que sus tres competidoras, juntas.

En conjunto, las emisoras de Prisa Media superan ampliamente el millón de oyentes diarios en Cataluña (1.164.000), lo que significa que uno de cada cuatro oyentes de radio en Cataluña sintoniza alguna de sus frecuencias.

Los programas consolidan audiencias

Todos los programas de la SER en Cataluña mantienen unas cifras de audiencia muy altas respecto a los últimos años. El Hoy por Hoy, de Àngels Barceló, y con Gisela Rodríguez al frente de las desconexiones catalanas, se mantiene como uno de los programas más escuchados de Cataluña con 271.000 oyentes.

La SER refuerza su doble oferta matinal con datos históricos del Aquí Catalunya de Marina Fernàndez, que se emite por SER Catalunya, y que sube hasta los 13.000 oyentes, la mejor audiencia en cuatro años, duplicando los oyentes que tenía en 2025. Además, 18.000 personas más escuchan los contenidos del programa en sus reemisiones de fin de semana.

El Balcó, de Anna Puigboltas, mantiene 55.000 oyentes; el Llapis de Memòria, de Jordi Manau, afianza los 49.000; y el Què t’hi jugues!, con Sique Rodríguez y Lluís Flaquer, sigue siendo la referencia deportiva de la radio con 91.000 oyentes. Los informativos, con Hora 14 de Joan Bofill, los siguen cada día 40.000 persones. Y el fin de semana. Tot és Comèdia, de Màxim Castillo, registra 10.000 oyentes los sábados y 28.000 los domingos.

Liderazgo musical

En el ámbito musical, ELS40 se mantiene como la emisora líder en Catalunya con 324.000 oyentes, por delante de Flaixbac (289.000). Cadena Dial crece hasta los 180.000 oyentes, ELS40 Classic sube hasta la suma 175.000, mientras que ELS40 Urban mantienen 79.000 y ELS40 Dance sube a 17.000. Radiolé, sin frecuencia propia en Catalunya, consigue también 17.000 oyentes.

En toda España, la SER revalida su liderazgo con 4.592.000 oyentes, con mención especial a todos los programas deportivos, que son líderes.