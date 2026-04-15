El ministro de Transportes se reúne en Madrid con las plataforma de usuarios de Rodalies tres meses después del inicio de la crisis

Imagen de archivo de Óscar Puente. Álvaro García

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha reunido este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid con varios representantes de las plataformas de usuarios de tren en Cataluña. La reunión llega tres meses después de que comenzara la gran crisis ferroviaria catalana y a 500 kilómetros de Barcelona. Puente visitó la capital catalana cuando se constituyó la empresa de Rodalies Cataluña a principios de enero y no volvió hasta la semana pasada, delegando la dirección de la crisis en el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano.

La reunión ha transcurrido, según el Ministerio, en tono “cordial y constructivo” y las plataformas han aportado alternativas y propuestas para mejorar el servicio.

El miembro de Promoció Transport Públic, Adrià Ramírez, que ha asistido a la reunión, ha explicado a Europa Press que las plataformas han compartido con Puente la “situación crítica que vive Rodalies, que viene de lejos”. Además, han pedido al Ministerio que apruebe los 11 estudios que actualmente tiene “encallados” y han incidido en que el Pla de Rodalies deja fuera actuaciones importantes como las de vías únicas. “Esperamos que esto no sea flor de un día, sino que sea un cambio en las relaciones que podamos tener y que sea un Ministerio más transparente”, ha declarado Ramírez.

A la reunión también ha asistido el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que estuvo al frente de la gestión de la crisis en Rodalies a principios de año tras las múltiples incidencias provocadas por los temporales.

Actualmente, la red de Rodalies ya opera al 95% de la capacidad normal que tenía antes de esos temporales de enero, tras las obras de urgencia acometidas, y el 5% de servicios que falta por poner en circulación se corresponde a obras de emergencia que también están en curso. Se espera que entre mayo y junio se vuelva a operar en las mismas condiciones que se registraban antes de los temporales, aunque con parámetros de seguridad y de fiabilidad mejorados, puesto que se ha intervenido en elementos que causaron problemas.