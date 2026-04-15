El bebé maltratado por sus padres en Barcelona sale de Vall d’Hebron

El bebé de poco más de dos meses presuntamente víctima de maltrato físico y abusos sexuales por parte de sus progenitores ha recibido este miércoles el alta médica del Hospital Vall d’Hebron, donde permanecía ingresado desde el pasado 16 de marzo. Según ha adelantado El Periódico y ha podido confirmar EL PAÍS, el menor ha sido trasladado con una familia de acogida después de que la Generalitat asumiera su tutela por orden judicial tras retirar la potestad a los padres. A partir de ahora, el niño deberá acudir periódicamente al hospital para someterse a revisiones de seguimiento.

Los progenitores, de 42 y 43 años, continúan en prisión provisional, acusados de delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual. La medida fue ratificada días después de su ingreso en prisión ante el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos y la posibilidad de reiteración delictiva. La investigación judicial sigue abierta y no descarta otras vías, aunque los padres mantienen la condición de principales investigados.

El caso se destapó el 16 de marzo, cuando el bebé fue llevado al jospital de Sant Pau por una inmovilidad en la pierna derecha. Las pruebas médicas detectaron entonces una fractura de fémur y un desgarro anal, lesiones compatibles con malos tratos y abusos, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente. El menor fue trasladado de urgencia a Vall d’Hebron, centro de referencia en la atención a menores, mientras que los Mossos d’Esquadra procedieron a la detención de los padres. Dos días después, el juez decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Antes de que saltaran las alarmas, el bebé había pasado por varios dispositivos sanitarios sin que se detectara el maltrato. Nacido a principios de febrero en el propio Vall d’Hebron, donde trabajaba su madre como enfermera, el menor superó las primeras revisiones sin incidencias. A comienzos de marzo inició un periplo por distintos centros médicos. Fue atendido en el Hospital del Mar por vómitos y febrícula, y días después en Sant Joan de Déu, donde se detectó un hematoma que se atribuyó a una sonda. Posteriormente acudieron a un ambulatorio y de nuevo a Sant Pau, donde se le practicó un test de maltrato que arrojó resultados aparentemente normales.

No fue hasta la última visita, el 16 de marzo, cuando se identificaron las lesiones de mayor gravedad que desencadenaron la intervención judicial y policial. Desde entonces, el bebé ha permanecido ingresado, primero en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y posteriormente en planta, con una evolución favorable.

Pese a la mejoría clínica, la consejera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, advirtió días después del ingreso de que el menor probablemente sufrirá secuelas derivadas de los maltratos. “Sobrevivirá, pero con secuelas”, señaló en una entrevista, en la que calificó el caso de “tristísimo e inimaginable”. Los médicos no descartan afectaciones físicas y neurológicas a largo plazo, por lo que el seguimiento médico será clave en los próximos meses.