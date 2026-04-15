Directores de escuela contra sindicatos y Govern: “Se nos sitúa bajo sospecha continuamente”

“Los sindicatos nos critican y no defienden nuestros intereses, pero la Generalitat tampoco nos defiende, nuestra voz no se escucha”. Así definía el sentimiento de las direcciones de escuelas, Jordi Satorra, presidente de Axia (la asociación de directores) hace unos días en una entrevista a este diario. Este martes han comparecido en el Parlament para hacerse oír y poner sobre la mesa sus reivindicaciones y su malestar particular, que no siempre ven recogido en las peticiones de los sindicatos. Al revés, los directores se sienten dolidos y abandonados tras descubrir que el pacto educativo firmado por CC OO y UGT con el Govern hace un mes desmonta una de sus principales herramientas: la posibilidad de contratar profesorado por su perfil y capacidades.

Hace 12 años se aprobó el decreto 39/2014 que regula el procedimiento para definir el perfil de los puestos de docentes, más conocido como decreto de plantillas. Esta normativa permite a las direcciones que puedan perfilar plazas y elegir al profesorado que más encaja con su proyecto educativo, así como decidir si renueva a un docente interino, obviando el orden de asignación que marca la bolsa de interinos. La administración, tradicionalmente, y las direcciones defienden que se trata de un mecanismo que les permite elegir los mejores docentes para su proyecto, por ejemplo, impartir las matemáticas en inglés o tener un proyecto singular de música. Pero los sindicatos, sin excepción, se han posicionado en contra desde el primer momento porque consideran que fomenta el nepotismo y el abuso de poder por parte de los directores.

La abolición de este decreto ha formado parte de las reivindicaciones de los sindicatos desde hace años. Pero en las protestas de los últimos meses había desaparecido, primando otros aspectos. En cambio, uno de los puntos acordados con CC OO y UGT -y que apoyan el resto de sindicatos- es la reducción drástica de las perfiladas, pasando de las más de 7.000 actuales a 2.500 (un 3%). “Muchos profesionales nos sumamos a la negociación que debía servir para mejorar la escuela inclusiva y dignificar la profesión. Pero ha acabado en una claudicación colosal de la autonomía de centros, cuando no formaba parte de las reivindicaciones”, ha defendido este martes el colectivo Clam educatiu, un colectivo de docentes y direcciones surgidos tras la pandemia, que no compartían ni las políticas del Departamento ni las reivindicaciones de los sindicatos.

Marta Pujadó y Victòria Rivera, representantes de Clam Educatiu, han comparecido en la comisión de Educación del Parlament para explicar las reivindicaciones de las direcciones. “Es un momento crítico para la autonomía de centro y gestión de la plantilla”, han resumido. El colectivo considera una “hipocresía” por parte de Educación por “pedir resultados a la vez que recorta la posibilidad de atraer perfiles adecuados para el proyecto educativo”. “Ninguna organización puede funcionar si no puede seleccionar el personal con el que trabaja. No lo puede hacer una empresa, ni un partido, ni un gobierno, ni tampoco una escuela”, han aseverado.

Las portavoces de la plataforma también han acusado al Departamento de “dar golpes de volante sin sentido”, ya que a finales de enero Educación emitía un comunicado anunciando la ampliación del número de plazas perfiladas, y apenas cinco semanas después pacta lo contrario. “Es una claudicación en toda regla que va en contra de la Ley de Educación de Cataluña y supone la defunción del decreto de plantillas”, han destacado. El colectivo achaca la decisión del Govern a motivos electorales: “Los sindicatos movilizan muchos votos”.

Clam educatiu pide al Departamento que anule la resolución antes de que se aplique en las adjudicaciones del mes de julio porque consideran que el proceso es irreversible. “Si posteriormente algún gobierno quiere tirar atrás la medida tendrá las manos ligadas, porque las plazas ya estarán ocupadas por funcionarios, que a lo mejor ni conocen el proyecto educativo ni el centro”, han lamentado.

De hecho, la asociación Axia, que agrupa a casi 400 directores, presentó a finales de marzo un recurso de reposición a la resolución EDF/570/2026, que regula el proceso de provisión de plazas por considerar que supone un “retroceso en la autonomía de los centros” y limita el papel de las direcciones, además de ser contraria al decreto de plantillas y la LEC. Este martes, representantes de Axia, también presentes en el Parlament, no han descartado dar un paso más allá y presentar un contencioso administrativo.

Tanto Clam educatiu como las direcciones están a favor de aplicar medidas de control y transparencia en el proceso de selección del profesorado, aunque recuerdan que ahora ya existen, y recuerda que, si se produce alguna mala praxis, se corrija, pero no se condene a todo el proceso. Con todo, las direcciones se sienten cuestionadas por ambos frentes, tanto por sindicatos como por la administración. “Nos preocupa el mensaje de desconfianza hacia las direcciones, se las sitúa bajo sospecha de forma continuada”, ha lamentado la plataforma. “No juguemos a enfrentar profesores y direcciones”, han reclamado desde Axia.

“Hay que tener cuidado cuando se compra el relato de los sindicatos. Su mensaje tiene mucho eco, pero no se sustenta en una realidad”, ha alertado también Marta Rubio, representante de la asamblea de directores de Barcelona, el movimiento que en los últimes meses ha liderado la movilización de los responsables de escuelas, que buscan tener voz propia, más allá de los sindicatos. La asamblea de directores, que posteriormente se ha replicado en los diferentes territorios, asegura que está debatiendo una serie de medidas de protesta si el Departamento no atiende sus peticiones. Entre ellas, una dimisión en bloque a finales de curso, un extremo avanzado por La Vanguardia, pero que Rubio ha asegurado que “solo es una propuesta” y que a finales de abril se decidirán las acciones.

También están planificando sus protestas los sindicatos mayoritarios, contrarios al pacto educativo. Ustec ha enviado este martes un correo masivo a todos los profesores para consultarles el tipo de protesta que están dispuestos a sostener. En concreto, se les pregunta si están dispuestos a hacer más huelgas, cuántos días e incluso si apoyarían una huelga indefinida. En los próximos días, los sindicatos anunciarán conjuntamente las acciones a realizar, tras la negativa del Govern a reiniciar las negociaciones y lograr un aumento salarial mayor y más concreciones de mejoras que las acordadas con CC OO y UGT.

Objetivo: convencer a las familias

En el relato sobre el malestar educativo también se ha querido implicar a las familias y lograr su preciado apoyo. Tras el boletín informativo creado la semana pasada por el Departamento de Educación y enviado masivamente a las familias, explicando los detalles de dicho acuerdo, los docentes han diseñado el suyo propio explicando su versión. “No se trata de confrontar, sino de poner contexto y transparencia”, asegura el boletín, que también detalla que, a pesar del aumento de inversión, los recursos son “insuficientes” y que a principio del próximo curso, “faltará personal de apoyo, habrá recursos limitados para atender la diversidad y los centros continuarán funcionando al límite”.