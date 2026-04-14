El PSC fuerza la dimisión de los ediles que validaron el presupuesto de la alcaldesa ‘ultra’ de Ripoll

La dirección del PSC ha aceptado la renuncia de sus dos concejales en el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), Enric Pérez y Anna Belén Avilés, después de que estos pusieran su cargo a disposición del partido tras haber facilitado con su abstención la aprobación del presupuesto de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Los dos concejales han renunciado al acta y sus puestos los ocuparán otros dos miembros de la lista socialista, según ha anunciado el PSC en un escueto comunicado.

La crisis se resolvió este lunes por la noche en una larga reunión en Barcelona en la que participaron miembros de la ejecutiva, del área de organización, de la federación del PSC de Girona y los dos concejales involucrados. Los dos ediles acordaron la semana pasada su voto sin pactarlo previamente con la dirección del partido al enteder que con su abstención se restaba protagonismo a la alcaldesa porque las cuentas se iban a aprobar igualmente al no existir alternativa. Su decisión desencadenó una enérgica condena de la federación del PSC de Girona y los dos ediles pusieron a disposición del mismo sus cargos y admitieron su error.

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, reveló este lunes por la mañana sorprendentemente que se iba a celebrar el encuentro para resolver la crisis. Moret se mostró contundente y garantizó que los socialistas rechazan cualquier acercamiento con Aliança. “Defendemos siempre la convivencia. No apoyaremos nada que tenga que ver con los planteamientos de la ultraderecha que potencian la intolerancia, el odio y la división”, dijo. El primer secretario del PSC y líder de la oposición, Salvador Illa, pronunció esa frase en el Consell Nacional del pasado sábado.

La alcaldesa de Ripoll y también diputada, en un pleno en el Parlament. David Zorrakino (Europa Press)

Pérez, uno de los dos ediles socialistas, explicó la semana pasada que tenían “muchos motivos” para “votar en contra del presupuesto” pero que con su abstención buscaban evitar “una moción de confianza estéril”. El concejal señaló que con la abstención se evitó dicha moción, que “iba a poner de nuevo bajo el foco mediático y retrasar la aprobación de unos presupuestos que se iban a aprobar de todos modos”. Pérez estaba considerado un histórico del socialismo de Ripoll donde había sido edil durante15 años -en el periodo 2003 y 2011 y desde 2019 hasta ahora- además de presidente del Consell Comarcal del Ripollès durante un mandato (2007 al 2011).

Hace un año, los partidos de la oposición intentaron construir una alternativa, pero Junts se ­desmarcó a última hora. Los concejales del PSC entendieron que este año ocurriría lo mismo y que Sílvia Orriols podía salir reforzada a un año de las elecciones y con los presupuestos aprobados gracias a que el resto de partidos serían incapaces de forjar una alternativa. El ­Ayuntamiento de Ripoll está formado por 17 ediles, aunque día del ­polémico Pleno faltó uno de Esquerra. Tres grupos municipales suman entre todos siete concejales (Junts, ERC y CUP) y votaron en contra mientras Aliança y Som-hi Ripoll, que suman otros siete, votaron a favor. La abstención del PSC propició que se impusiera el voto de calidad de la alcaldesa.