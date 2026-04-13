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Cataluña
Rosalía

Los fotoperiodistas reclaman al Ayuntamiento de Barcelona que se les permita entrar a los conciertos de Rosalía

Han enviado un requerimiento recordando que el Palau Sant Jordi es de “titularidad municipal”

Concierto de Rosalía del Lux Tour en el Movistar Arena en una imagen cedida por la organización.Sharon López
El País
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Barcelona -
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Un grupo de fotoperiodistas, encabezados por Jordi Borràs, han enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Barcelona para lograr entrar al concierto de Rosalía de este lunes y poder hacer fotos. Como ya sucedió con el concierto de Madrid de hace unos días, la cantante no ha permitido la entrada de fotógrafos a su espectáculo, de modo que la promotora envía posteriormente a los medios una selección de imágenes para publicar.

Borràs, que está liderando el malestar contra el veto de la promotora Live Nation, ha confirmado que ayer por la noche se envió un requerimiento al Ayuntamiento de Barcelona, alegando que, “dado que el Palau Sant Jordi es de titularidad municipal, a través de Barcelona Serveis Municipals, tienen la obligación de garantizar los derechos fundamentales”, ha asegurado en una entrevista en SER Catalunya. El fotógrafo ha añadido que todavía no han recibido respuesta del Consistorio, debido al poco tiempo transcurrido.

La práctica de no dejar acceder a los fotógrafos no es exclusiva de Rosalía. También ha sucedido en ocasiones anteriores, especialmente con grandes artistas internacionales. En este caso, la promotora proporciona a los medios de comunicación reciben una serie de imágenes. En este caso, Borràs ha hecho un llamamiento a los medios para que no las publiquen, a pesar de ser un extremo difícil de lograr. “Esto es como si la promotora dijera que no dejarán entrar a redactores y que ellos enviarán la crónica del espectáculo. ¿De verdad los medios publicarían la crónica enviada por la promotora? Me parece que todo el mundo sabe la respuesta, y es no”.

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