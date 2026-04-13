Foment del Treball convoca elecciones y Sánchez Llibre se propone repetir como presidente: “Me veo con fuerza”

La patronal empresarial avanza los comicios al 18 de mayo y el exdiputado de CiU se postula para afrontar su tercer mandato

La patronal catalana Foment del Treball convoca elecciones para el próximo 18 de mayo. La cita electoral en primavera servirá para abordar una nueva etapa, pero con caras conocidas. El presidente de la entidad, Josep Sánchez Llibre, ha anunciado su voluntad de repetir en el cargo y completar un tercer mandato. “Me veo con fuerzas y ganas”, dice, y declara no observar a su alrededor ningún frente crítico que le pueda mover la silla. “Hay optimismo porque las cosas han ido relativamente bien”, ha manifestado este lunes, en una comparecencia en la sede de Foment en Barcelona.

Las elecciones estaban previstas para el próximo mes de julio pero la junta de Foment ha decidió avanzarlas al 18 de mayo. “Es un mes más asequible para todos”, justifica Sánchez Llibre. El exdiputado de Convergència i Unió, que cumplirá 77 años precisamente en mayo, dice contar con la energía suficiente para afrontar otra ronda de cuatro años de mandato al frente de la influyente entidad empresarial. “Me hace ilusión”, concede. Preguntado directamente por si teme que alguna candidatura rival le pueda disputar el puesto, Sánchez Llibre es claro: “La verdad es que no”, admite.

El aspirante a revalidar el cargo dice contar con “una gran complicidad” de la junta directiva de Foment. “Me han pedido que me presente”, afirma. En su hoja de ruta está lograr un “gran pacto” entre empresarios, sindicatos y Administración pública para “reducir drásticamente” el absentismo laboral, y poner las condiciones para mejorar la competitividad de las empresas en un contexto de gran agitación política en España y en los mercados internacionales.

Veterano remendador de pactos y consensos, Sánchez Llibre defiende que durante su último mandato ha colaborado para que “las empresas que se fueron estén regresando con normalidad”, en alusión a la convulsión que provocó en Cataluña la fuga de empresas temerosas de las consecuencias que podía provocar el procés independentista. “Hace años que digo que van a regresar”, reivindica el máximo dirigente de Foment.

Sánchez Llibre se siente incómodo con algunos postulados del independentismo pero mantiene una fluida relación con el expresidente catalán Carles Puigdemont, al que ha visitado con frecuencia en Bélgica. Del mismo modo, desde el despacho de mando de Foment ha encontrado el apoyo de Junts cuando ha tratado de maniobrar políticamente para bloquear asuntos como la reducción de la jornada laboral o cuando reclama la reducción de impuestos. “Vivimos en un auténtico infierno fiscal”, denuncia a menudo, una frase que ha encontrado eco tanto en Junts como en el Partido Popular.

Del mismo modo, Sánchez Llibre defiende haber tenido un papel activo en desbloquear el ambicioso proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, una infraestructura que el sector empresarial catalán reivindica como clave, para no recortar más posibilidades comerciales a un territorio, Cataluña, que sufre un colapso interno tanto en las carreteras, con una autopista AP7 desbordada, como a nivel ferroviario, con una red de Rodalies sumida de manera permanente en la parálisis.

“Hay muchas cosas por hacer que todavía no hemos culminado”, ha afirmado el presidente de Foment, que ha subrayado que se presenta con “ilusión” para dirigir la organización hasta 2030.

Entre los ejes de su programa, Sánchez Llibre ha adelantado que se incluirá el impulso de la productividad y competitividad de las empresas catalanas y la reducción del absentismo laboral, “uno de los principales problemas para Cataluña”, ha dicho.

También ha subrayado el objetivo de lograr que se rebaje la presión fiscal a empresas y familias, a partir de la eliminación del impuesto de Patrimonio, la reducción de la bonificación del impuesto de Sucesiones y la deflactación del IRPF para las familias.