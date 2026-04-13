El legado vivo de Pau Casals y el violonchelo Goffriller de vuelta a casa

La vuelta del violonchelo de Pau Casals a Cataluña, una escultura de Jaume Plensa o el concierto de la Filarmónica de Londres en Madrid. Estas son algunas de las actividades y actos que la Generalitat de Cataluña, junto con la Fundació Pau Casals, el Ayuntamiento del Vendrell y la Diputación de Tarragona han organizado para homenajear al violonchelista, compositor y humanista, en el año del 150 aniversario de su nacimiento, y que durarán hasta octubre del 2027.

Según ha explicado Jordi Pardo, director general de la Fundació, el objetivo es hacer a Pau Casals más conocido en Cataluña: “Lo asociamos por el ”I am a catalan" y por el Cant dels Ocells, pero hay un legado vivo que estaría bien que la ciudadanía conociese", ha afirmado. También busca impulsar la figura de Casals a nivel nacional e internacional, y conectar con las nuevas generaciones.

Entre las actividades y actos, destacan la Diada Pau Casals en el Palau de la Música, el concierto en octubre de la London Philarmonic Orquestra en el Auditorio de Madrid, o el Festival Internacional de Música Pau Casals 2026 y 2027. También se colocará una escultura de Jaume Plensa en los jardines del Museo Pau Casals, habrá una exposición que estará en Barcelona, Madrid y el Vendrell (ciudad natal de Casals), y dos documentales. Además de actividades participativas, hay otras a nivel internacional, y el calendario no está cerrado: “Son unas 70. Algunas iniciativas vienen de fuera y seguimos recibiendo propuestas”, ha confirmado Pardo.

Uno de los actos centrales que se ha destacado es la vuelta del violonchelo Goffriller de Casals a Cataluña: el chelo que el compositor adquirió en 1908 y que toco durante más de 60 años. Su vuelta en escena está prevista esta tarde en la inauguración, de las manos de Òscar Dalmau, pero también le espera un concierto en el Palau de la Música en junio. El ganador de la primera edición del concurso Queen Elisabeth que se celebrará en Bruselas y que quiere honorar la amistad entre Casals y la reina Elisabeth de Bélgica, “tendrá el honor de poderlo tocar”, ha explicado Pardo.

La inauguración y la vuelta del Goffriller se celebra este lunes en el Auditorio del Vendrell. “Es el catalán más universal que tenemos”, ha honorado Kenneth Martínez, alcalde. También se harán en el Vendrell el acto de homenaje por su muerte, por su nacimiento, y la clausura de la conmemoración. “Tenemos que admirar que con un violonchelo y una batuta fuese capaz de llevar la cultura y tradiciones catalanas al mundo en un momento difícil”, ha explicado Martínez.

“Esta conmemoración es mucho más que un aniversario”, ha recordado Marta Ventura, vicepresidenta de la provincia de Tarragona. Un argumento en el que también Sònia Hernandez, consejera de Cultura de la Generalitat, ha hecho hincapié: “Es una apuesta para poner en relieve las figuras que explican quién somos y el lugar que queremos ocupar”. Ambas han querido recordar la importancia de figuras como Pau Casals ante la geopolítica actual: “Mantuvo un discurso firme con la libertad, la democracia, la paz y los derechos humanos. Pau Casals nos recuerda que el arte puede estar al servicio de una causa”.